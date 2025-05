Emlak piyasasında yeni dönem! Bakan Kurum duyurdu: Bilgi merkezi sistemi kuruluyor! Artık herkes evinin gerçek değerini görecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamayla, Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesinin başlatıldığını ve projeye dair en önemli adımın da; Değer Bilgi Merkezi kurmak olacağını duyurdu. Bakan Kurum projeye dair, vatandaşları yakından ilgilendiren detayları açıkladı.

“ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJEMİZİ BU ANLAYIŞLA BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim işimiz şehircilik ve şehircilikte en önemli şey, istikrardır, kararlılıktır. Bu noktada; şehirlerimizi daha güvenli ve daha planlı hale getirmenin yolu; “sabırla çalışmaktan ve nitelikli veri üretmekten” geçmektedir.

İşte biz de Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projemizi bu anlayışla başlatmış bulunuyoruz. Bu projeyle; her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceğiz.

“TEK BİR SİSTEMDE TOPLAYACAĞIZ”

Mimari projelerden bağımsız bölümlere, alan genişliğinden mülkiyet bilgisine kadar tüm bilgileri tek bir sistemde toplayacağız.

Bir yerde kentsel dönüşüm yaparken izleyeceğimiz yolu tayin etmek için bu modelleri kullanacağız. Yine bir bölgede afete hazırlık sürecini başlatırken, öncelikli alanları bu modeller sayesinde göreceğiz.

“VATANDAŞIMIZ, YAPACAĞIZ BİR YATIRIMA DAİR HER BİLGİYE BU SİSTEMDEN ULAŞABİLECEK”

Üç boyutlu şehir modelleri projemize dair en önemli adımımız da; Değer Bilgi Merkezimizi kurmak olacak.

Bu merkez sayesinde Türkiye; adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşacak. Artık vatandaşımız, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.

Vatandaşımız yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek.

Halihazırda piyasada çokça karşılaştığımız ve vatandaşımızı rahatsız eden manipülasyonların önüne geçeceğiz. Vatandaşımızın tüm yatırım kararlarını en doğru ve şeffaf şekilde vermesini sağlayacak; hem zamandan, hem de maddi açıdan kazanmasına imkan tanıyacağız.

“İLK UYGULAMASINI İSTANBUL’DA BAŞLATACAĞIZ”

3 Boyutlu Modelleri ve Değer Bilgi Merkezi’nin ilk uygulamasını, ekonominin kalbinin attığı yerde, İstanbul’da başlatacağız. Tabi İstanbul, aynı zamanda deprem riskinin en yüksek olduğu şehir.

Bu nedenle; değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerimizi, kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edeceğiz.

İstanbul’un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu, dijital ortamdan anlık olarak izleyecek ve adımlarımızı buna göre atacağız.

“BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE 81 İLİMİZİN AFETE HAZIRLIK ÇALIŞMALARIDIR”

Tüm bu çalışmalarımız aslında başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizin tamamının afete hazırlık çalışmalarıdır.

“2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNE KADAR İSTANBUL’DA DİJİTAL ENTEGRASYONU TAMAMLAYACAĞIZ”

İnşallah 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul’da bu dijital entegrasyonu tamamlayacağız. 2027’nin ortasına kadar da, tüm Türkiye’de aynı dijital altyapıyı hayata geçireceğiz. Ve hem afete hazırlıkta hem de ekonomide; İstanbul’un ve Türkiye’nin gücüne güç katacağız.

Şunun da altını önemle çizmek isterim ki; Türkiye’nin attığı bu adımlar, şimdiden küresel ölçekte dikkat çekmiştir. Üç boyutlu veri altyapısı kurmayı hedefleyen ülkelerin tamamının gözü Türkiye’nin üzerindedir.

Çünkü bugüne kadar bu projeleri hayata geçirme başarısı gösterebilen hiçbir ülke olmamıştır ve siz bunu başarıyorsunuz, milletimiz bunu başarıyor, Türkiye bunu başarıyor!

“KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ TEK BİR METREKARE 2B ALANI BIRAKMAYACAĞIZ”

Önemli bir atılımı da İstanbul’umuzdan müjdelemek istiyorum. 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz.

Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız.

Ben yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projemizle mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza, ailelerimize, annelerimize, yavrularımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum"