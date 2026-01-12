FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Tunç duyurdu: Avukatlara 1 milyon TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara toplam 10 milyar lira finansman desteği sağlanacağını duyurdu.

Bakan Tunç duyurdu: Avukatlara 1 milyon TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, avukatlara yönelik kredi desteği uygulamasının genişletildiğini açıkladı.

Bakan Tunç duyurdu: Avukatlara 1 milyon TL ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi 1

AVUKATLARA 5 MİLYAR LİRALIK EK KREDİ LİMİTİ

Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların mesleklerini daha güçlü şartlar altında icra edebilmeleri için kredi desteği uygulamasına devam ettiklerini belirten Tunç, Bakanlık koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliğiyle protokol kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti.
Bakan Tunç, bugüne kadar 6 bin 70 avukata toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldığını belirterek, yoğun başvuru nedeniyle protokol kapsamının genişletildiğini ve avukatlara 5 milyar liralık ek kredi limiti sağlanacağını açıkladı. Protokol süresinin de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Bakan Tunç duyurdu: Avukatlara 1 milyon TL ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi 2

1 MİLYON TL'YE KADAR, 6 AY GERİ ÖDEMESİZ VE 36 AY VADELİ KREDİ İMKANI

Genişletilen destek kapsamında avukatlara 1 milyon liraya kadar, 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi imkânı sunulacağı kaydedildi.

Bakan Tunç, paylaşımında, "Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev otomobil markası fabrikasını kapattı!Dev otomobil markası fabrikasını kapattı!
Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktıGümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avukat Yılmaz Tunç kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.