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Bakan Turhan’dan sağlık çalışanlarına ‘ücretsiz ulaşım’ açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarını, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Bakan Turhan’dan sağlık çalışanlarına ‘ücretsiz ulaşım’ açıklaması

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'a yakalanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19’a karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin ve milletin canla başla savaş verdiğini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI AYAKTA ALKIŞLIYORUZ"

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Turhan, tüm Türkiye gibi tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışladıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koronavirüs, ücretsiz ulaşım,

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