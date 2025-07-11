Bakan Uraloğlu açıkladı! Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile 42 il için Batıya yeni kapı açılıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale’de yapım çalışmaları devam eden Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesini yerinde inceledi. Kırıkkale’nin Yozgat-Sivas üzerinden Doğu’ya, Çorum üzerinden Karadeniz’e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’ya uzanan yolların kavşağındaki stratejik konumuyla ve 42 ilin geçiş noktasında bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin en önemli lojistik, ekonomik ve sosyal merkezlerinden biri olduğunu da kaydetti.

"47 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"

Kırıkkale’nin, Karadeniz Limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ve Akdeniz Limanlarına ulaştıran karayolu güzergâhının kesişim noktasında stratejik bir konumda yer aldığını da belirten Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:



“Bu nedenle Kırıkkale’nin ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem atfediyoruz. Son 23 yılda Kırıkkale’nin ulaşım ve haberleşmealtyapısına 47 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 39 kilometreden 235 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 30 kilometreden 197 kilometreye çıkardık. Ankara, Kırşehir, Çorum, Yozgat ve Çankırı olmak üzere tüm komşularına bölünmüş yollarla bağladık. Kırıkkale-Delice Devlet Yolu, Bala-Kaman-Kırşehir Yolu, Kırıkkale-Kayseri Yolu, Sulakyurt-Kızılırmak Yolu, Kırıkkale-Kayseri Köprülü Kavşağı ve Yahşihan Köprülü Kavşağı gibi önemli karayolu projelerini tamamladık.”

Uraloğlu ayrıca, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyoluyla birlikte Balışeyh-Sulakyurt, Bahşili - Karakeçili - Kulu Yolu, Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı gibi 6 ayrı karayolu projesine de devam ettiklerini söyledi.



KIRIKKALE TÜM DOĞU KARADENİZ'E BAĞLANACAK!

14 Haziran’da, bir başka dev proje olan Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum etabının temelini attıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, “Yani 2023 yılında hizmete açtığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi ile birlikte hızlı tren konforuyla tanışan Kırıkkale’yi Delice üzerinden ileride Samsun’a ve tüm Doğu Karadeniz’e bağlayacak 2. hızlı demiryolu hattımızı da inşa etmiş olacağız ve şehrimizi de bu vesileyle Karadeniz’e bağlamış olacağız. Yine Yerköy üzerinden Kayseri’ye de Kırıkkale’mizi hızlı demiryoluyla bağlamış olacağız. Oradaki çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün ise başkentimiz Ankara’dan, İç Anadolu’nun sanayi ve tarım merkezi Kırıkkale’mize ve bereketli Delice ovasına uzanarak bu vizyonu taçlandıran Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuzdaki çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.

"120 KİLOMETRELİK BİR MEDENİYET HATTI"

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun sadece bir ulaşım projesi olmadığını dile getiren Bakan Uraloğlu, “101 kilometre ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yolu ile toplam 120 kilometrelik bir medeniyet hattıdır.” diye konuştu.



7/24 ÇALIŞIYORLAR

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında; Ankara Çevre Yolu, İmar Yolu, Elmadağ, Kırıkkale Batı, Kırıkkale Güney, Kırıkkale Doğu ve Yozgat Ayrım Kavşağı olmak üzere; 7 adet kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 39 köprü, 46 altgeçit ve 3 adet otoyol hizmet tesisi ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa ettiklerini belirtti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devem etti:

“Otoyolumuz, Ankara Çevre Yolu’nda yer alan Kızılcaköy mevkiinden başlayarak Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan’ın açıklarından devam edecek. Kızılırmak’ı geçerek Çerikli’nin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu’na bağlanacak. Şu ana kadar projemiz kapsamında; toprak işlerinde yaklaşık 6 milyon metreküp kazı ve yaklaşık 5 milyon metreküp dolgu çalışmasını tamamladık. Sanat yapılarında 59 adet menfez ve 10 adet altgeçit imalatını bitirdik. 27 adet menfez ve 13 adet altgeçitte ise imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla süratle sürdürüyoruz.”

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun Marmara’dan Doğu Anadolu’ya, Ege’den Karadeniz’e, Akdeniz’den Kafkaslar’a erişim sağlayan karayolu koridorları arasında önemli bir koridor özelliği taşıdığını belirten Uraloğlu, “Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktaracağız.” açıklamasında bulundu.



42 İLİMİZ İÇİN BATIY'YA AÇILAN YENİ KAPI

Avrupa’yı Türkiye üzerinden doğuya bağlayan uluslararası yol ağında yer alan bu güzergâhın, ağır taşıt geçişlerinde de yoğun taşıt trafiğine maruz kaldığını anlatan Uraloğlu, “Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarımızda ve hafta sonları yapılan memleket ziyaretlerinde yoğunluklar yaşıyor. Bu bağlamda da otoyolumuz, 42 ilimiz için batıya açılan yeni bir kapı olacak. Böylece mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu’ndaki trafik yoğunluğunu azaltarak, bölgemizin ulaşım yükünü de hafifletecek.” dedi.

Mevcut yol ile 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya düşeceğini de belirten Bakan Uraloğlu, “Yine olumsuz hava koşullarında Elmadağ rampalarındaki kar mücadelesini de bu anlamda ortadan kaldırmış olacağız. Trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 5,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, 41 bin ton karbon emisyonunu azaltarak bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız.” şeklinde konuştu.



"ABİDE ESERE DÖNÜŞECEKTİR"

Uraloğlu ayrıca, otoyol projesinin, gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara’yı kuzeyde Samsun’a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin de ilk ayağını oluşturduğunun altını çizdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye’mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir. Otoyolumuz; Türkiye’mizin yükselen geleceğini şekillendiren bir abide esere dönüşecektir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

AA