FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Uraloğlu açıkladı: Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı bütçe tekliflerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Karayollarında ise 219,5 milyar liraya çıkarıyoruz ancak yüzde 40,8 olan payı yüzde 39'a çekiyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2026 yılı bütçe tekliflerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı 1

HABERLEŞME YATIRIMI

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların 300,1 milyar dolara ulaştığını, bu yatırımların Türkiye ekonomisine 1 trilyon 72 milyar dolarlık üretim etkisi sağladığını ve yıllık ortalama 1 milyon 25 bin kişiye istihdam oluşturduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve haberleşme alanlarından durmadan çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Son 23 yılda karayoluna 180,1 milyar dolar, demiryoluna 65,8 milyar dolar, havayoluna 24,5 milyar dolar, denizciliğe 4,1 milyar dolar ve haberleşmeye 25,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik.”
Bakan Uraloğlu açıkladı: Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı 2

"488 MİLYAR TL ÖDENEK AYRILDI"

Yatırım programında 870 ana proje kapsamında toplam 2 bin 171 proje bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, bu projelerin toplam bedelinin ise 5,2 trilyon lira olduğunu dile getirdi. 2025 yılında yatırımlar için toplam 488 milyar lira ödenek ayrıldığını hatırlatarak “Programda en yüksek payı toplam bütçenin yüzde 51,3’üne karşılık gelen 250,5 milyar lira ile demiryolu yatırımları alıyordu. Demiryolunu, 199,1 milyar lira ve yüzde 40,8 payla karayolu sektörü izledi. Havayolu yatırımları 19 milyar liralık, denizcilik faaliyetleri 8,2 milyar liralık, haberleşme yatırımları ise 11,2 milyar liralık bir ödenekle programda yer aldı” dedi.
Bakan Uraloğlu açıkladı: Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı 3

DEMİRYOLU İÇİN AYRILAN ÖDENEĞİN MİKTARI ARTIRILDI

Bakan Uraloğlu, 2026 yılı bütçe teklifinde de en büyük payın demiryolu yatırımlarına ait olduğunu ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2025 yılı yatırım programında demiryolu için ayrılan 250,5 milyar liralık ödeneği, 2026 yılı teklifinde 300,7 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece demiryolunun payı yüzde 51,3’ten yüzde 53’e yükseliyor. Karayollarında ise 199,1 milyar liralık ödeneği 219,5 milyar liraya çıkararak yüzde 40,8 olan payı yüzde 39’a çekiyoruz. 2026 teklifinde havayollarında 23,3 milyar lira, denizcilikte 10,1 milyar lira, haberleşmede ise 9,1 milyar lira seviyesine güncelliyoruz. Böylece beş sektörde 2026 yılı için toplam 562,7 milyar liralık yatırım teklifiyle, ulaştırma ve haberleşme altyapısında büyümeyi sürdürüyoruz”
Bakan Uraloğlu açıkladı: Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı 4

TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ 605 MİLYAR TL OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SHGM, KGM ve BTK 2026 yılı toplam bütçe ödeneğini ise 605 milyar lira olarak teklif ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 13’lük bir artış olduğunu görüyoruz” İfadesini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emeklilere ek gelir! Tutarlar belli olduEmeklilere ek gelir! Tutarlar belli oldu
'Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak' Almak için akın ettiler'Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak' Almak için akın ettiler

Anahtar Kelimeler:
tren Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.