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Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul'da Türkiye Kart uygulaması başlıyor!

03.11.2024 14:23
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Türkiye Kart ile yeni bir seyahat döneminin başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM AŞ tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul'da Türkiye Kart uygulaması başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda, Türkiye Kart uygulamasına geçilmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından karar alındığını bildirdi.

Uraloğlu yazılı açıklamasında, İstanbul'da toplu taşımada Türkiye Kart kullanımının vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracağını belirtti.

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İstanbul'da Türkiye Kart ile yeni bir seyahat döneminin başlayacağını ifade eden Uraloğlu, "UKOME'nin 31 Ekim 2024 tarihli kararı doğrultusunda İstanbul'da Türkiye Kart uygulaması TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda geçerli olacak. Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM AŞ tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

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Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız. Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurabilecek. Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek" ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanı Türkiye Kart
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