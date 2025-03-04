Bakan Uraloğlu açıkladı! O güzergahta yol çalışması başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Şırnak-Mardin güzergahındaki Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun 54 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak önceki yıllarda hizmete alındığını hatırlattı.

Söz konusu yol kesiminin, ağır taşıt trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Habur Sınır Kapısı'na ulaşan Türkiye Transit Karayolu (TETEK) güzergahında bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Ağır tonajlı araçların geçtiği yolun üstyapısının yenilenmesi çalışmaları kapsamında 54 kilometrelik yolun beton yol standardına dönüştürülmesine karar verdik. Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nda bu bağlamda çalışmalara 26 Şubat'ta başlandı, çalışmalara hız kesmeden devam ettik. Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile karayolu bağlantısında önem arz ediyor. Yol, Şanlıurfa ile Ovaköy arasında yapılması planlanan otoyol kesimi hizmete alınıncaya kadar Kalkınma Yolu'na da hizmet verecek."

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır