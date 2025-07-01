Bakan Uraloğlu açıkladı: "Osmangazi Köprüsü 9 yılda yakıttan ve zamandan 108 milyar lira tasarruf sağladı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsü’nün 1 Temmuz 2016 tarihinde trafiğe açılmasının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu. Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi’nin sadece 6 dakikada geçilebildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Köprü sayesinde 9 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 108 milyar lira tasarruf ettik.” dedi.

SEYAHAT SÜRESİ 1,5 SAATTEN 6 DAKİKAYA İNDİ

Uraloğlu, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli halkası olan Osmangazi Köprüsü’nün İzmit Körfezi’nin iki yakasını birbirine bağladığını ifade ederek “Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçiş 45-60 dakika sürerken; Osmangazi Köprüsü sayesinde bu süre sadece 6 dakikaya indi.” diye konuştu.

AKARYAKITTAN VE ZAMANDAN 108 MİLYAR LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu, köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkânı sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını belirterek, “Köprü ile 9 yılda yaklaşık 23 milyar lira akaryakıt tasarrufu ve 85 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 108 milyar liraya ulaştı. Çevre dostu bu avantaj, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Osmangazi Köprüsü ile 9 yılda 1,4 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık.” diye konuştu.

TOPLAM UZUNLUĞU 2 BİN 682 METRE

Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bin 550 metre orta açıklığıyla köprümüz, dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında 7. sırada yer alıyor. Bu dev eseri 39 ay gibi bir sürede tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk.”

Köprünün yapımında kullanılan mühendislik detaylarına da değinen Uraloğlu, “Köprünün yapımında kullanılan çelik teller uç uca eklense 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu mesafe dünyanın etrafını iki defadan fazla dolanabilecek kadar uzun.” dedi. Yapımda kullanılan 109 bin 490 ton çelik miktarının 73 bin adet otomobile denk olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, ana açıklık tabliye alanının ise 96 bin 364 metrekare olup yaklaşık 14 futbol sahasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK AĞIR KALDIRMA OPERASYONU”

Güney Yaklaşım Viyadüğü’nde gerçekleştirilen rekor operasyonlara da değinen Uraloğlu, “Viyadüğün bin 120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemiyle gerçekleştirdik. 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 ve 133 metrelik kısımlarını, 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemiyle monte ettik. Bu da dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu olarak tarihe geçti.” açıklamasında bulundu.