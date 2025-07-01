FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Uraloğlu açıkladı: "Osmangazi Köprüsü 9 yılda yakıttan ve zamandan 108 milyar lira tasarruf sağladı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün trafiğe açılmasının 9. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'yle 9 yılda akaryakıttan 23 milyar lira ve zamandan 85 milyar lira olmak üzere 108 milyar lira tasarruf ettiklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: "Osmangazi Köprüsü 9 yılda yakıttan ve zamandan 108 milyar lira tasarruf sağladı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsü’nün 1 Temmuz 2016 tarihinde trafiğe açılmasının 9. yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu. Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi’nin sadece 6 dakikada geçilebildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Köprü sayesinde 9 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 108 milyar lira tasarruf ettik.” dedi.

SEYAHAT SÜRESİ 1,5 SAATTEN 6 DAKİKAYA İNDİ

Uraloğlu, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli halkası olan Osmangazi Köprüsü’nün İzmit Körfezi’nin iki yakasını birbirine bağladığını ifade ederek “Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçiş 45-60 dakika sürerken; Osmangazi Köprüsü sayesinde bu süre sadece 6 dakikaya indi.” diye konuştu.

AKARYAKITTAN VE ZAMANDAN 108 MİLYAR LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu, köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkânı sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını belirterek, “Köprü ile 9 yılda yaklaşık 23 milyar lira akaryakıt tasarrufu ve 85 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 108 milyar liraya ulaştı. Çevre dostu bu avantaj, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Osmangazi Köprüsü ile 9 yılda 1,4 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık.” diye konuştu.

TOPLAM UZUNLUĞU 2 BİN 682 METRE

Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bin 550 metre orta açıklığıyla köprümüz, dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında 7. sırada yer alıyor. Bu dev eseri 39 ay gibi bir sürede tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk.”

Köprünün yapımında kullanılan mühendislik detaylarına da değinen Uraloğlu, “Köprünün yapımında kullanılan çelik teller uç uca eklense 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu mesafe dünyanın etrafını iki defadan fazla dolanabilecek kadar uzun.” dedi. Yapımda kullanılan 109 bin 490 ton çelik miktarının 73 bin adet otomobile denk olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, ana açıklık tabliye alanının ise 96 bin 364 metrekare olup yaklaşık 14 futbol sahasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK AĞIR KALDIRMA OPERASYONU”

Güney Yaklaşım Viyadüğü’nde gerçekleştirilen rekor operasyonlara da değinen Uraloğlu, “Viyadüğün bin 120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemiyle gerçekleştirdik. 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 ve 133 metrelik kısımlarını, 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemiyle monte ettik. Bu da dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu olarak tarihe geçti.” açıklamasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu'da 2025 fındık rekoltesi için tahminler yapılıyorOrdu'da 2025 fındık rekoltesi için tahminler yapılıyor
Beyaz yaka yerine o işi seçti! 'Kendi işimin patronu olmak için geldim'Beyaz yaka yerine o işi seçti! 'Kendi işimin patronu olmak için geldim'

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
9 yılda akaryakıttan 23 milyar tasarruf müteahhidin cebine giden
bize giren rakam?
Peki nerede bu paralar neden millete yansımıyor işiniz gücünüz yalan dolan iftira
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak açıklamalar

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Küçükçekmece'de korkunç cinayet!

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı! 'Acele' kodlu yazı 81 ile gönderildi

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var

Kıymalı börek harcında çıktı! Bakanlık yeni listeyle ifşa etti... Çok sayıda ürün var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.