Bakan Uraloğlu canlı yayında 5G'ye geçiş sürecini anlattı! İşte tüm merak edilenler... Hızını test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı Anadolu Ajansı'nın özel yayınında, 5G teknolojisine geçiş sürecine, 5G'nin Türkiye’ye getireceği yeniliklere ilişkin soruları cevapladı. "2026 nisan ayında 5G'nin ilk sinyallerini almaya başlayacağız" dedi.

"5G İHALESİNDE 2 MİLYAR 125 MİLYON DOLAR BAŞLANGICIMIZ OLACAK"

Bakan Uraloğlu "5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıcımız olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" ifadelerini kullandı.

"22 MİLYON CEP TELEFONU 5G'YE UYUMLU"

Öte yandan Bakan Uraloğlu "Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonemiz var, 22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek" dedi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında "2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacağız" şeklinde konuştu. (AA)

5G'DEKİ İNTERNET HIZINI TEST ETTİ

Öte yandan Bakan Uraloğlu 5G'deki internet hızını canlı yayında test etti. Canlı yayında 5G teknolojisini test eden Bakan Uraloğlu, "100 megabitle, 1 gigabit arasında değişen hızlara ulaştık. Ortamın kapalı-açık olması, kullanıcı sayısı, test edilen cihazların sayısı, test cihazlarının özelliklerine göre bu hız değişken olabiliyor. Olumlu sonuçlar gördük. Amacı da bu günlere sağlıklı gelebilmenin deneyimleriydi. İlk etapta indirme hızını görüyoruz, 1.876 Mbps civarında. Bu 2 bine kadar çıkabiliyor. Gönderme hızı da 175 Mbps civarında. Bu rakamlar yeterli. Bu rakamlar bizim 5G'deki hızımızın artık onaylandığı rakamlardır. 4,5G'ye göre 10 kat daha hızlı rakamlardır. Ayrıca 4.5G’ye göre yüzde 30 daha enerji tasarrufu olacağını söylüyorum." dedi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır