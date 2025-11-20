FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine ilk defa kent içi raylı sistem yapılacağını belirterek, "Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kent içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak ülke genelinde devreye aldıkları ve devam eden kent içi raylı sistem hatlarına ilişkin bilgi verdi. Ulaştırma alanında yaptıkları yatırımların sağladığı kazanımlara dikkati çeken Uraloğlu, şunları söyledi:

"Yatırımlarımızın üretim ve istihdam artışı, ulaşım talebinin karşılanması, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalkınma, seyahat konforu ve çevresel kazanım gibi etkileri oluyor"

Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor 1

12 İLDE İŞLETİLİYOR

Uraloğlu, 12 ilde işletilen 1036 kilometre kent içi raylı sistem bulunduğunu bildirerek, bunun 434 kilometresinin bakanlık tarafından, 602 kilometresinin de belediyelerce yapıldığını söyledi.

Bakanlık uhdesinde işletme altında, yapımı devam eden ve planlanan kent içi raylı sistemlerin 853 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul'da 161,8 kilometresini bitirdik, 22 kilometresinde çalışmalar sürüyor, 84,9 kilometresini planlıyoruz. Kocaeli'de 3,1 kilometresini tamamladık, 43,9'unda çalışmalar devam ediyor. Bursa'da 1,2 kilometre kent içi raylı sistemini tamamladık, 5'inde ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bursa'ya 5,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmak istiyoruz, bunun için planlamalarımızı yaptık. Sakarya'da da 15,2 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor 2

4,5 KİLOMETRE DAHA RAYLI SİSTEM YAPACAKLAR

Uraloğlu, Ege'nin incisi İzmir'de de yatırımların sürdüğünü, bu ilde 136 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirdiklerini, buna ek olarak 4,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmayı planladıklarını anlattı.

Afyon'a da 8,5 kilometrelik kent içi raylı sistem yapmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Konya'da 32,7 kilometrelik kent içi raylı sistemi tamamladık ve 48,5 kilometrelik kısmı için çalışmalar sürüyor. Bakanlık olarak Antalya'yı da 19,1 kilometrelik kenti içi raylı sisteme kavuşturduk. Başkent Ankara'mızın da kent içi raylı sistem uzunluğunu daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Bu ilimizi 80,5 kilometrelik kent içi raylı sisteme kavuşturduk, buna ek olarak 10 kilometrelik kent içi raylı sistem kısmında çalışmalar devam ediyor. 65,8 kilometre uzunluğunda raylı sistem yapmayı da planlarımız arasına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor 3

"KENT İÇİ RAYLI SİSTEMDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Uraloğlu, Kayseri'de 6,8 kilometre, Gaziantep'te de 25,5 kilometre raylı sistemi tamamladıklarını ifade etti.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kent içi raylı sistemleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İlk defa 4 ilimizi kent içi raylı sistemle tanıştırmak için çalışmaları hızlandırdık. Bu kapsamda Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kent içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlarla birlikte ülkemizde 297 kilometre kent içi raylı sistem yapmak için kolları sıvadık. Ayrıca yapımı devam eden 122 kilometre kent içi raylı sistemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yenge satmıyor' dendi 40 takla atıp aldılar! Gören bir daha bakıyor'Yenge satmıyor' dendi 40 takla atıp aldılar! Gören bir daha bakıyor
İslam Memiş altın gümüş rasyosunu işaret edip ezber bozdu 'Büyük para'İslam Memiş altın gümüş rasyosunu işaret edip ezber bozdu 'Büyük para'

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı metro tramvay Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.