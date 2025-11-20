Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 şehre raylı sistem geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak ülke genelinde devreye aldıkları ve devam eden kent içi raylı sistem hatlarına ilişkin bilgi verdi. Ulaştırma alanında yaptıkları yatırımların sağladığı kazanımlara dikkati çeken Uraloğlu, şunları söyledi:

"Yatırımlarımızın üretim ve istihdam artışı, ulaşım talebinin karşılanması, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalkınma, seyahat konforu ve çevresel kazanım gibi etkileri oluyor"

12 İLDE İŞLETİLİYOR

Uraloğlu, 12 ilde işletilen 1036 kilometre kent içi raylı sistem bulunduğunu bildirerek, bunun 434 kilometresinin bakanlık tarafından, 602 kilometresinin de belediyelerce yapıldığını söyledi.

Bakanlık uhdesinde işletme altında, yapımı devam eden ve planlanan kent içi raylı sistemlerin 853 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul'da 161,8 kilometresini bitirdik, 22 kilometresinde çalışmalar sürüyor, 84,9 kilometresini planlıyoruz. Kocaeli'de 3,1 kilometresini tamamladık, 43,9'unda çalışmalar devam ediyor. Bursa'da 1,2 kilometre kent içi raylı sistemini tamamladık, 5'inde ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bursa'ya 5,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmak istiyoruz, bunun için planlamalarımızı yaptık. Sakarya'da da 15,2 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

4,5 KİLOMETRE DAHA RAYLI SİSTEM YAPACAKLAR

Uraloğlu, Ege'nin incisi İzmir'de de yatırımların sürdüğünü, bu ilde 136 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirdiklerini, buna ek olarak 4,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmayı planladıklarını anlattı.

Afyon'a da 8,5 kilometrelik kent içi raylı sistem yapmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Konya'da 32,7 kilometrelik kent içi raylı sistemi tamamladık ve 48,5 kilometrelik kısmı için çalışmalar sürüyor. Bakanlık olarak Antalya'yı da 19,1 kilometrelik kenti içi raylı sisteme kavuşturduk. Başkent Ankara'mızın da kent içi raylı sistem uzunluğunu daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Bu ilimizi 80,5 kilometrelik kent içi raylı sisteme kavuşturduk, buna ek olarak 10 kilometrelik kent içi raylı sistem kısmında çalışmalar devam ediyor. 65,8 kilometre uzunluğunda raylı sistem yapmayı da planlarımız arasına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"KENT İÇİ RAYLI SİSTEMDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Uraloğlu, Kayseri'de 6,8 kilometre, Gaziantep'te de 25,5 kilometre raylı sistemi tamamladıklarını ifade etti.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kent içi raylı sistemleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk defa 4 ilimizi kent içi raylı sistemle tanıştırmak için çalışmaları hızlandırdık. Bu kapsamda Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kent içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlarla birlikte ülkemizde 297 kilometre kent içi raylı sistem yapmak için kolları sıvadık. Ayrıca yapımı devam eden 122 kilometre kent içi raylı sistemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz."Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır