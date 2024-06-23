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Bakan Uraloğlu duyurdu: 7 milyondan fazla kişi kullandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 14:57
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Kurban Bayramı tatilinde demir yollarını 7,5 milyon kişi kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayram tatili döneminin başlangıcı olan 14 Haziran'da, 39 bin 962 kişiyle YHT ile taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 7 milyondan fazla kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-22 Haziran tarihlerinde demir yolu projeleriyle 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındığını ifade etti.

Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde yüksek hızlı tren (YHT) ve Bakanlık tarafından işletilen kent içi raylı sistemlerin kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İLAVE SEFERLER EKLENDİ

Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılamak için aldıkları önlemlere işaret eden Uraloğlu, YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde ilave seferler ile ek vagonların hizmete konulduğunu anımsattı.

7 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞINDI

Uraloğlu, kent içinde de Marmaray, Başkentray, İzban ile Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının bayram süresince ücretsiz hizmet verdiğini bildirerek, "14-22 Haziran tarihlerinde demir yolu projeleriyle 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındı." değerlendirmesinde bulundu.

YHT İLE TAŞINAN EN YÜKSEK YOLCU SAYISI

Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setleriyle 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını aktaran Uraloğlu, "14-22 Haziran tarihlerinde hizmet veren YHT'lerimizle 326 bin 819 vatandaşımız seyahat etti. Bayram tatili döneminin başlangıcı olan 14 Haziran'da, 39 bin 962 kişiyle YHT ile taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu dönemde ana hat ve bölgesel trenlere de vagon ilavesiyle 15 bin 800 ek koltuk kapasite artışı sağlandığını anımsatarak, demir yolu altyapısının yenilenmesiyle ana hat trenlerinde seyahat konforunun arttığını belirtti.

Kurban Bayramı tatili boyunca İzmir Mavi, Doğu, Güney-Vangölü, Konya Mavi, 4 Eylül Mavi, 6 Eylül, 17 Eylül, Ege, Erciyes, Pamukkale, Ankara ana hat ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave ettiklerine işaret eden Uraloğlu, 280 vagon ilavesiyle trenlerde 15 bin 800 kişilik yolcu kapasitesi sağladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, bu trenlerde söz konusu tarihlerde 327 bin 980 yolcu taşıdıklarının bilgisini vererek, başta Marmaray olmak üzere Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında da 4 milyon 433 bin 952 yolcu taşındığını ifade etti.

"İSTANBUL'DAKİ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJELERİMİZDEN 4 MİLYON 433 BİN 952 VATANDAŞIMIZ YARARLANDI"

İstanbul'un iki yakasını demir yolu ile birbirine bağlayan Marmaray'ın, Gebze-Halkalı güzergahında 14-22 Haziran'da 4 milyon 152 bin 909 vatandaşa hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 69 bin 290, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını da 211 bin 753 vatandaşımız kullandı. Böylece Bakanlığımıza bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İstanbul'daki kent içi raylı sistem projelerimizden 4 milyon 433 bin 952 vatandaşımız yararlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Kayaş-Sincan güzergahında hizmet veren Başkentray hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Başkentray, Ankara'nın tam merkezinden geçerek doğu ve batısındaki önemli yerleşim merkezlerini birbirine bağlıyor. Toplu taşıma sistemlerine de entegre olan Başkentray, aynı zamanda YHT ile de entegre hizmet veriyor. Bu nedenle başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı tercih ettiği Başkentray'ın yolcu sayısı da sürekli artıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz olan Başkentray'ı tatil boyunca 492 bin 13 yolcu kullandı. İzban da bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı hatlardan oldu. 14-22 Haziran'da İzban ile 1 milyon 938 bin 664 vatandaşımız seyahat etti."

(AA)

Express


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