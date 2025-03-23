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Bakan Uraloğlu duyurdu! Bayram nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanması için tren seferlerinde kapasite artışı

23.03.2025 13:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için tren seferlerinde 12 bin 786 kişilik kapasite artışı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bayram nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanması için tren seferlerinde kapasite artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını kaydetti.

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"EK YHT SEFERLERİ DÜZENLEYECEĞİZ"

Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini bildiren Uraloğlu, "Bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak için 28-29 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Karşılıklı 6 sefer olarak planladığımız seferler, Ankara’dan 09.40’ta ve İstanbul Söğütlüçeşme’den 18.00’de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" dedi.

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Anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiği bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 27 Mart-1 Nisan 2025 tarihleri arasında söz konusu trenlere vagon ilave ederek kapasite artışı sağlayacaklarını ifade etti.

Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni’ne ilave edilecek toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlayacaklarını söyledi. Uraloğlu, ek YHT seferleri ile anahat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla toplamda 12 bin 786 kişilik kapasite artışı yapılacağını kaydetti. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tren ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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