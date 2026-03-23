Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Bayramda 12,3 milyon araç geçiş yaptı'

Ramazan Bayramı’nda otoyol ve köprülerden 12 milyonun üzerinde araç geçti. Ulaşımda milyonlarca yolcu kara, hava ve demiryolunu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı Ramazan Bayramı dönemine ilişkin ulaşım verilerini açıkladı. 18-22 Mart tarihleri arasında otoyol ve köprülerden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığını belirten Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 932 bin 212 aracın geçtiğini söyledi.

“Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki iki boğaz köprümüz, beş gün boyunca toplam 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 7 milyon 846 bin 97, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 4 milyon 491 bin 951 araç geçiş yaptı. Böylece beş günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.”

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Abdulkadir Uraloğlu
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

