Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Bayramda 12,3 milyon araç geçiş yaptı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı Ramazan Bayramı dönemine ilişkin ulaşım verilerini açıkladı. 18-22 Mart tarihleri arasında otoyol ve köprülerden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.
Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığını belirten Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 932 bin 212 aracın geçtiğini söyledi.
“Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki iki boğaz köprümüz, beş gün boyunca toplam 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 7 milyon 846 bin 97, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 4 milyon 491 bin 951 araç geçiş yaptı. Böylece beş günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.”
