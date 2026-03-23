Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Bayramda 12,3 milyon araç geçiş yaptı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı Ramazan Bayramı dönemine ilişkin ulaşım verilerini açıkladı. 18-22 Mart tarihleri arasında otoyol ve köprülerden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığını belirten Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 932 bin 212 aracın geçtiğini söyledi.

“Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki iki boğaz köprümüz, beş gün boyunca toplam 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 7 milyon 846 bin 97, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 4 milyon 491 bin 951 araç geçiş yaptı. Böylece beş günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti.”

