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Bakan Uraloğlu duyurdu! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.04.2024 20:42
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

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Abdulkadir Uraloğlu
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