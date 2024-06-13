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Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçiş ücretlerine zam!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 13:08
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Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücret 1 Temmuz'da artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5,07 dolar olacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçiş ücretlerine zam!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacağını belirterek, "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5,07 dolar olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerine yönelik karara ilişkin bilgi verdi.

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1 TEMMUZ'DA FİYATLAR GÜNCELLENECEK

39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022'de boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, "Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacak. Temmuz 2024 itibarıyla Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanı'mızın Kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolara çıkarmıştık. Bu yıl ise boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5,07 dolar olacak." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde bundan sonraki süreçte her yıl 1 Temmuz'da güncellemenin devam edeceğini bildirdi.

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ÜCRET HESAPLANMASI

Montrö Sözleşmesi'ne göre, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken birim olarak da altının ons fiyatına endeksli olan 'altın frank' esas alınıyor. 10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022'deki ilk güncellemeden önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemleri için toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek. Yani yaptığımız güncellemelerle ücretleri 2022 öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişi artmış olacak.

Tahsil ettiğimiz ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazları'mızda deniz emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz."

(AA)

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Ulaştırma Bakanlığı boğaz
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