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Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen hızlı tren ile bağlanıyor! Proje tarihi belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.12.2024 08:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı tren ile birbirine bağlanacağını aktardı. Uraloğlu açıklamasında, 2025 yılında porjenin ihalesinin verileceğini aktardı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen hızlı tren ile bağlanıyor! Proje tarihi belli oldu

İstanbul Havalimanı Avrupa yakasında bulunuyorken Sabiha Gökçen Anadolu yakasında yer alıyor. İki farklı kıtada bulunan havalimanlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birleştirileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı trenle birbirine bağlanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

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2025 YILINDA İHALESİ YAPILACAK!

Uraloğlu dev projeye ilişkin "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var. Hattın finansmanı için Dünya Bankası'yla konuşuyoruz, finanse edecekler. 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL-MEDYA

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İÇİN KONUŞTU

Son dönemde sosyal medya düzenlemesi de gündemdeki yerini koruyor. Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi için de açıklamada bulundu. Uraloğlu, 16 yaş altındakiler için sosyal medyayla ilgili belli kuralların getirilmesini istediklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bizim, insanımızı da çocuğumuzu da koruma refleksini göstermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Herkese sorumluluk yüklemek ve o sorumlulukla hareket etmek, biz bunu istiyoruz" sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
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