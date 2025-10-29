Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon yolcuya hizmet verdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcuya ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın açılış yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, havalimanını 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılında İstanbul Havalimanı 7 yaşında ve yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük havalimanı. İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcuya ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik. Ayrıca, son 7 yılda 15 milyon 535 bin ton yük taşındı" dedi.

'AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI'

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yıllardır Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu kaydederek, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Ekim tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda da bu ünvanı korudu. Havalimanımız 13-19 Ekim 2025 dönemini kapsayan raporda günlük ortalama 1556 uçuş ile Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.

'AVRUPA'DA BİR İLKİ BAŞARDIK'

İstanbul Havalimanı'nı geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini işaret eden Bakan Uraloğlu, "17 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda Eş zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu uygulamasını hayata geçirerek Avrupa'da bir ilki başardık. Bu sistemle birlikte İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirmeye başladı" dedi. Kaynak: DHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır