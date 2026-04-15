Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki gemilerle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin konuştu. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki 8 gemiyi çıkartmayla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz'deki gemilerden 3 tanesini çıkardık, geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. 2 tanesi enerji gemisi, 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemiler, çıkma talepleri yok. Geri kalan 8 tane gemimizi çıkarma ile ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz"