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Bakan Uraloğlu'ndan Türksat 7A açıklaması: 'Türkiye'nin dünyaya uzanan eli'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 7A'nın yapımı için ihale hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "İlk hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6A'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan Türksat 7A açıklaması: 'Türkiye'nin dünyaya uzanan eli'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu uydunun hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın devreye girmesiyle stratejik bir eşiğin aşıldığını vurgulayan Uraloğlu, böylece Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

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"DAHA GELİŞMİŞ"

Uraloğlu, "Türksat 6A ile elde edilen mühendislik birikimi, teknolojik altyapı ve yetişmiş insan kaynağı Türkiye'yi yeni hedeflere taşıyacak. Türksat 6A ile uzayda yeni dönem başlattık. Şimdi sırada Türksat 7A var. İlk hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6A'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması. Uzayda söz sahibi olma iddiamızı yeni projelerimizle pekiştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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HEDEF: GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİ

Türksat 7A'nın üretim sürecine yönelik ilk hazırlıkların TÜRKSAT AŞ tarafından başlatıldığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

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"Çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir haberleşme uydumuzu daha uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla Türksat 7A'nın üretimine ve yapımına yönelik ihale hazırlıkları tamamlanmış durumda. Bu süreçte öncelikli amacımız, Türk firmalarının güçlü bir işbirliği oluşturması ve daha büyük bir sinerjiyle hareket etmesi. Bu projede yer alacak firmalarımız, dünyanın önde gelen uydu ve uzay şirketleriyle doğrudan rekabet edecek. Türksat 7A, yalnızca teknik anlamda değil, aynı zamanda milli teknoloji ekosisteminin gelişimi açısından da kritik bir rol üstlenecek."

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"TÜRKİYE DAHA İLERİYE GİDECEK"

Uraloğlu, Türksat 7A Projesi'nde yerli sanayi katkısının en üst düzeyde tutulmasının amaçlandığını ifade ederek, bu projenin, sadece uydu çalışması olmadığını, ülkenin teknolojik kapasitesini artıracağını, yeni sinerji oluşturacağını ve daha ileri mühendislik çözümlerine kapı aralayacağını belirtti.

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Türkiye'nin uzayda güçlü aktör haline gelmesi için sadece uydu projelerine değil, bütünsel vizyona ihtiyaç olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bugün geldiğimiz noktada kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz büyük uyum ve motivasyonla çalışıyor. Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

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"DİJİTAL EL OLACAK"

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın halihazırda 31, 42 ve 50 derece doğuda 3 ayrı yörünge hakkına sahip olduğunu anımsatarak, Türksat 7A'nın devreye girmesiyle bu yörüngelerdeki gücünün de artacağına işaret etti.

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Türksat 7A'nın hizmete alınmasıyla uyduların dünya nüfusunun çok büyük kısmına doğrudan erişim imkanı sağlayacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu da sadece teknik bir başarı değil, iletişimden savunmaya, ekonomiden diplomasiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin etki alanını artıran stratejik bir kazanım olacak. Kapsama alanının genişlemesiyle birlikte ülkemizin hem ticari uydu hizmetlerinden elde ettiği gelir potansiyeli artacak hem de daha geniş bir coğrafyada dijital altyapı sağlayıcısı olarak tercih edilir bir ülke haline geleceğiz. Türksat 7A, yalnızca uzaya gönderilecek bir uydu değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya uzanan dijital eli olacak."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu TÜRKSAT 6A Türksat 7A
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