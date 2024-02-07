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Bakan Uraloğlu rekoru açıkladı: Hava yolu yolcu trafiğinde tarihi artış

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
07.02.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadır Uraloğlu 2024 Ocak ayı rakamlarını açıkladı: Ocak ayında transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 739 bin 696 yolcuya hizmet verildi. 2023'ün aynı dönemine göre ocak ayında yolcu trafiği yüzde 8,1 arttı.

Bakan Uraloğlu rekoru açıkladı: Hava yolu yolcu trafiğinde tarihi artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak’ta, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 46 bin 117, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 684 bin 672 olduğunu belirterek, “Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 739 bin 696 yolcu trafiğine hizmet verildi” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılının Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini duyurdu.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 61 bin 467, dış hatlarda ise 53 bin 224 olduğunu bildiren Uraloğlu, böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 155 bin 221’e ulaştığını kaydetti.

İÇ HAT YÜZDE 4,2, DIŞ HAT YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 11,9 ARTTI

Ocak ayında hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 5,6 artış meydana geldiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, “Ocak’ta, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 46 bin 117, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 684 bin 672 oldu. Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 739 bin 696 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 4,2; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,9 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 8,1 artış gösterdi.” bilgisine yer verdi.

Uraloğlu, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin; ocak ayında iç hatlarda 62 bin 19 ton, dış hatlarda 275 bin 424 ton, toplamda 337 bin 443 tona ulaştığını kaydetti.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA OCAK’TA 6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’na ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğine ait verilere de yer vererek, şunları kaydetti:

“İç hatlarda 8 bin 910, dış hatlarda 31 bin 938 olmak üzere toplamda 40 bin 848’e ulaştı. Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 234 bin 576, dış hatlarda 4 milyon 767 bin 043 olmak üzere toplamda 6 milyon yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı aynı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 1; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 7 olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 6 artış gösterdi.

2024 yılının Ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 5 arttı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 13 ARTTI

Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 616, dış hatlarda 10 bin 561 olmak üzere toplamda 19 bin 177 olarak gerçekleştiğini, yolcu trafiğinin ise; iç hatlarda 1 milyon 446 bin 739, dış hatlarda 1 milyon 708 bin 314 olmak üzere toplamda 3 milyon 155 bin 53 olduğunu belirtti.

2024 yılının Ocak ayında hizmet verilen yolcu trafiğinin de 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 7; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 18 olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 13 artış gösterdiğini bildiren Bakan Uraloğlu, “2024 yılının Ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 9 artış gösterdi. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ocak ayında 2 bin 71 uçak trafiği gerçekleşti” bilgisini paylaştı.


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