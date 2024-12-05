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Bakan Uraloğlu sosyal medya düzenlemesi için konuştu! O yaşın altındakilere erişim yasağı gelecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.12.2024 09:45
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi için açıklamalar yapıyor. Canlı yayında konuşan Uraloğlu, sosyal medya nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan da bahsediyor. Bakan Uraloğlu, sansür değil diyerek, "Bireye ömür boyu bir yasak da değil" sözlerini kullandı.

Bakan Uraloğlu sosyal medya düzenlemesi için konuştu! O yaşın altındakilere erişim yasağı gelecek

Ulaştırma va Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNNTÜRK'te canlı yayına katıldı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi için kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yaş sınırı için konuşulduğunu belirtti.

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Bakan Uraloğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Sosyal medya kısıtlaması ile 13 yaş altı erişim yasağı, 13-16 arası aile rızası olacak. Platforma, belirli saatte o hizmeti verme diyeceğiz.

Sanal kumar-cinsel içerik gibi pek çok içerik var. Tüm dijital ortama engel söz konusu değil. Önümüzdeki sene içerisinde devrede olur muhtemelen. Sansür değil, bireye ömür boyu bir yasak da değil.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Abdulkadir Uraloğlu
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