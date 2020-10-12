FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Varank açıkladı: 28 bin kişiye yeni iş imkanı

Bakan Varank açıkladı: 28 bin kişiye yeni iş imkanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustosta 18,3 milyar liralık yatırımı destekleyip 28 bin 411 vatandaşa yeni iş imkanının önünü açtıklarını belirterek "En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. 8 ayda sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank açıkladı: 28 bin kişiye yeni iş imkanı

Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, özel sektör yatırımlarının arttığını bildirdi.

Yatırım desteklerinin sonuçlarına ilişkin bilgi veren Varank, "Ağustosta 18,3 milyar liralık yatırımı destekleyip 28 bin 411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. 8 ayda sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Varank'ın, paylaşımında yer verdiği infografikte de ağustosta ve yılın 8 aylık döneminde sağlanan teşvik belgelerine ilişkin sonuçlar yer aldı.

Buna göre, ağustosta 911 teşvik belgesi verildi. Yapılacak yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 24'ü enerji, yüzde 16'sı hizmetler, yüzde 2'si tarım ve yüzde 1 madencilik sektöründe yer alıyor. En fazla yatırımı yüzde 33 ile 1. Bölge çekti, burayı yüzde 20 ile 5. Bölge, yüzde 18 ile 2. Bölge izledi.

Bu yılın 8 aylık verileri ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında, belge adedinde yüzde 98, öngörülen istihdamda yüzde 54, sabit yatırımda yüzde 32 artış gerçekleşti.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Bakan Selçuk'tan emeklilere ilişkin önemli açıklamaBakan Selçuk'tan emeklilere ilişkin önemli açıklama
Gümüş durmuyor!Gümüş durmuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Bakan Selçuk'tan emeklilere ilişkin önemli açıklama
Bakan Selçuk'tan emeklilere ilişkin önemli açıklama
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Altın haftaya yükselişle başladı!
Altın haftaya yükselişle başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
Herkes bitti sanıyor, o başvurular hala devam ediyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın alacaklar dikkat!
Otel rezervasyonu yaparken dikkat! Sahte sitelere kart bilgilerinizi vermeyin
Sahte sitelere kart bilgilerinizi vermeyin!
Bakan Selçuk duyurdu! Emeklilere 674 milyar liralık ödeme
Bakan Selçuk'tan emeklilere ilişkin önemli açıklama
Tezgahlarda palamut bolluğu! Hamsi fiyatına satılıyor
Denizlerden fışkırıyor! Hamsi fiyatına satılıyor
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.