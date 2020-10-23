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Bakan Varank açıkladı! Son 10 yılın rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06'ya yükselip son 10 yılın rekorunun kırıldığını belirterek "Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank açıkladı! Son 10 yılın rekoru kırıldı

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun "2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi.

Ar-Ge konusunda sağlanan ilerlemeye dikkati çeken Varank, "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 yılın rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, 2009'da yüzde 0,8 seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2013'te yüzde 0,81'e, 2018'de yüzde 1,03'e ve geçen yıl da yüzde 1,06'ya yükseldi.

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