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Bakan Varank, Ankara TEKMER'in açılışını yaptı

07.02.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışını yaparak "Hükümet olarak, bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Varank, Ankara TEKMER'in açılışını yaptı

Bakan Varank, Ankara TEKMER'in açılışını yaptı! Açılışta: girişimcilerin ve yatırımcıların her daim yanındayız dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışını yaparak "Hükümet olarak, bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Varank, Ankara'da oluşturulan TEKMER'in açılış törenine katıldı. Burada konuşan Varank, 2020 yılında pandemi şokunun tüm dünyada en ağır yaşandığı dönemde, Türkiye'den bir şirketin ilk kez milyar dolar değerine ulaşarak 'Unicorn' ya da kendi tabirleriyle 'Turcorn' olduğunu belirterek, "Bunun tesadüfi bir başarı olduğunu düşünüp potansiyelimizi küçümseyemeye çalışanlara inat, yolumuza devam ettik. 2021 yılında 'Turcorn' sayısı, ülkemizden çıkan milyar dolarlık şirket sayısı 5'e çıktı. Tabii bu güzel gelişmelerle birlikte, dünyanın en ünlü finans ve ekonomi basını Türkiye'nin bu başarısını elbette gündemlerine aldılar. 'Türkiye Avrupa'da nasıl teknolojinin yıldızı oldu?' şeklinde manşetler atan, çok ciddi gazeteler oldu. Ama gelip şu ortamı, şu farkındalığı, şu sinerjiyi görseler yakaladığımız başarıda şaşılacak bir durum olmayacağını da elbette göreceklerdir" dedi.

'TEKMER HEDEFE GİDEN YOLDA ÖNEMLİ'

Bakan Varank, 2021'in sadece 'Turcorn'lar açısından değil bir bütün olarak tüm girişim ekosistemi için tarihi yıl olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz haftalarda yıllık değerlendirmeleri içeren birçok yatırım raporu yayımlandı. Türkiye'de 300'den fazla girişim, 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak geçtiğimiz yıl tüm zamanların rekorunu kırdı. Önemli bir başarı ama daha alacak çok yolumuz var. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; 2023 yılına kadar 10 'Turcorn' çıkarma hedefi koyduk. Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca, açıkçası bunun ulaşılması zor bir hedef olarak görmüyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız Ankara TEKMER'in de bu hedefe giden yolda, ülkemize çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Emin olun, burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden bir tanesi olacak. İçeri girer girmez etkileniyorsunuz. Çünkü bu güzel mekan, cevval girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, çözümler üretecek şekilde tasarlandı. Eğitim, danışmanlık, mentörlük, ortak altyapılar, ofisler, iş birlikleri, sinerji ne ararsanız burada mevcut" diye konuştu.

'BURADAN TURCORN ÇIKMASINA ŞAŞIRMAM'

TEKMER'e güvendiklerini belirten Varank, "Şahsen buradan bir 'Turcorn' çıkması da benim için şaşırtıcı olmaz. Bu vesileyle, bu güzide merkezi Ankara'ya kazandıran, bu vizyoner işe imza atanları tebrik ediyorum. Milli teknoloji hamlemize omuz vererek çabalarımıza ortak oldukları için kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Tabi hükümet olarak, bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, siz değerli genç girişimcilerin hizmetine sunulan bu merkezin kurulumunu da her aşamasında destekledik" dedi.

'TEKNOFEST'İ SAMSUN'DA YAPACAĞIZ'

Bakan Varank, Cumhuriyetin yüzüncü yılı olan 2023 yılı için çok büyük hedefleri olduklarını vurgulayarak, "Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla bu hedeflere çok daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri dinlemeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile ilgili bir bilgiyi de buradan tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Teknolojinin toplumsallaşmasında, yediden yetmiş yediye benimsenmesinde çok önemli bir işlev gören TEKNOFEST, girişimciliğin geliştirilmesi noktasında da büyük bir potansiyele sahip. Gururla belirtmek isterim ki; 2018 yılından bu yana coşkuyla düzenlediğimiz TEKNOFEST'in katılımcı sayısı katlanarak her yıl artmaya devam ediyor. Bu yıl TEKNOFEST'i Karadeniz'e taşıyacak ve milli mücadele meşalesinin ateşlendiği Samsun merkezli düzenleyeceğiz. Ama bizi daha da heyecanlandıran, 26-29 Mayıs tarihlerinde Bakü'de TEKNOFEST Azerbaycan'ı gerçekleştireceğiz. Böylece organizasyonumuzun küresel bir marka olma yolundaki ilk adımı atmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Varank, konuşmaların ardından TEKMER'in açılışını yaptı. Daha sonra e-skuter binen Varank, merkez içindeki şirketlerin çalışma ofislerini tek tek gezdi.

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