Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

Bakan Varank, 'DEİK EU Talks: Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Bakan Varank, Ufuk programları hakkında, özel sektörün yüksek bir farkındalığa sahip olmasını, buradaki imkanlardan en verimli şekilde faydalanmasını arzuladıklarını belirtti. Bakan Varank, "Bu manada DEİK, gerek kurumsal kapasitesi, gerekse aktif girişimcileriyle, sıkı işbirliği yapabileceğimiz önemli paydaşlardan bir tanesi. Ümit ediyorum ki bu toplantı, yeni projelerin hız kazanmasına güzel bir vesile olur. Detaylara girmeden önce, az evvel açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin birkaç kelam etmek istiyorum. Haziran’da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici. Aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçekleşti, Mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, Haziran’da da tekrarladı. Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş var. Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk" dedi.

'EKONOMİK CANLANMA HIZ KAZANDI' Varank, rakamların sürpriz olmadığını belirterek, "Salgın boyunca uyguladığımız makro politikaların, reel sektör açısından ne denli isabetli olduğunu; üretim, kapasite kullanım oranları ve güven endekslerindeki canlanmadan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Zorlu geçen nisan ayının ardından, mayıs ve haziranda ekonomik canlanma hız kazandı. Haziran'da düzenlediğimiz 859 belgeyle, teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, salgına rağmen, geçen senenin yüzde 14 üzerinde. Teşvik ettiğimiz sabit yatırım tutarı 86 milyar liraya ulaştı. Bu yatırımlar tamamlandığında, 130 bine yakın vatandaşımıza yeni istihdam imkânları doğacak. Reel sektör cephesi, temmuz ayında vites yükseltmeye devam etti. Üretimin temel girdilerinden olan elektrik tüketimi verileri artış eğiliminde. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, hazirana göre yüzde 7 daha fazla. Hatta temmuz tüketimi, pandemi öncesi dönem olan martı da geride bıraktı. Tabi bizim için önemli olan, bu gidişatın sürekli ve sürdürülebilir olması. Ancak bu şekilde kalıcı bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Bakanlık olarak tüm gücümüzle ve tüm kaynaklarımızla, üretimin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.