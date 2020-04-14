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Bakan Varank duyurdu! Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Mustafa Varank, Bosch'un Bursa'daki yatırımını genişletme kararı aldığını açıkladı. Varank, "500 milyon TL'lik ilave yatırımla Yeni Nesil Yüksek Basınç Pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak" dedi.

Bakan Varank duyurdu! Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler olduğunu belirterek, "Bosch, 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak." dedi.

Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin halihazırda Bursa'da devam ettiği “yüksek basınçlı benzinli enjektör” yatırımının bir parçası niteliğinde olan orta-yüksek teknolojili yeni nesil "yüksek basınç pompası" yatırımının proje bazlı desteklenmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, Covid-19 ile mücadele edilen bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler olduğuna dikkati çekerek, "Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletmeye karar verdi. 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

NİTELİKLİ PERSONEL DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKTI

Bu ilave yatırım ile Bursa’daki mevcut 1 milyar 240 milyon liralık yatırım tutarı 1 milyar 740 milyon liraya, 314 olan istihdam sayısı 292 ilave istihdam ile 606 kişiye, 14 olan nitelikli personel sayısı 100 kişiye çıkacak.

Yılda 900 bin yeni nesil yüksek basınç pompası üretilecek yatırım için azami nitelikli personel desteği 20 milyon liradan 40 milyon liraya, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine verilen 100 milyon liraya kadar olan destek de 140 milyon liraya yükseltildi.

Söz konusu ilave yatırımın cari açığa katkısının 85 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİNE DUYURULIR
esnaf
İnşallah wolswagen gibi işi yavaştan almazlar.
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