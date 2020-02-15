Bakan Varank duyurdu! Elazığ ve Malatya'daki işletmelere faizsiz kredi müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6,8'lik depremle sarsılan Elazığ ve Malatya ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak."

(AA)

