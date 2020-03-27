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Bakan Varank duyurdu! Yerli solunum cihazlarının seri üretimi başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandı. 15 Nisan'da teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Varank duyurdu! Yerli solunum cihazlarının seri üretimi başlıyor

Bir televizyon programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadele kapsamından alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Varank "Aşı çalışmaları için üniversiteleri destekliyoruz. Aşı ve ilaç için birçok üniversitemiz çalışıyor. Tanı kitleri ve tedavi yöntemleri için de çalışılıyor. Çalışmalara katkı sağlamak isteyen herkesi katılıma alabiliriz. Çalışıyoruz. Hedefimiz 9 ay gibi bir sürede netice alabilmek. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim insanlarımız çok güçlü neden sonuç almayalım. Gelişmelerimizi tubitak.gov.tr'den takip edebilirler." dedi.

15 NİSAN'DA TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Seri üretimi Arçelik üstlendi. Bay-Kar, Aselsan, Arçelik mühendisleri seri üretim için bir araya geldi. 15 Nisan itibarıyla bu solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanmasını bekliyoruz.

ABD'de 1 solunum cihazından 4 kişinin yararlanabileceği bir sistemi kullanıyorlar. FBI bunu onayladı. Normalde FBI katı kuralları olan bir kurumdur. Ancak koronavirüs nedeniyle bunu onayladılar.


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solunum cihazı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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