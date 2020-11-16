FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." dedi.

Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, komisyonda yaptığı sunumda, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." ifadelerini kullandı.

"Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere." diyen Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2021'de açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye’ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten Şehirler Programını başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacakGeri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
KYK borcu yapılandırması nasıl olacak? KYK borcu yapılandırması nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı
Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı
Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir
Araç sahipleri dikkat! 15 bin liraya kadar maliyet çıkabilir
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KYK borcu banka hesap blokesi kaldırma 2020... KYK bursu e-haciz nasıl kalkar? Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu banka blokesi kaldırma yöntemleri!
KYK bursu banka blokesi nasıl kalkar?
Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi
Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi
Bankaların çalışma saatleri değişti! İstanbul’da bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?
İşte güncel banka çalışma saatleri!
SGK 4A nedir?
E-Devlet üzerinden yapılan SGK 4A işlemleri nelerdir?
Aydın - Denizli otoyolu için geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısaltılacak
Geri sayım başladı! İki il arası mesafe 4 saat kısalacak
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı! Mesaiyi bırakıp gitmek işten çıkarılma sebebi
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.