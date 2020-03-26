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Bakan Varank'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Varank'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

İşte Bakan Varank'ın açıklamaları:

Yatırım teşviklerinde verdiğimiz kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Kullandıkları kredi faizini veya kar payının bir kısmını bakanlığımız karşılıyor. Aksama olması durumunda faiz desteğinden faydalanamıyorlardı. Bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar bazı ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde faiz ve kar payı desteğinden aynen faydalanabilecekler.

Girişimcilerin ve bilim insanlarının getirecekleri projelerin hayata geçmesini sağlayacak hızlı bir program hazırladık. 2 Nisan'a kadar açık olacak çağrılar bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

TÜBİTAK Covid-19 Portalı'nı da bugün itibarıyla devreye aldık. covid19.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek portalda araştırmacılara da özel bir bölüm oluşturduk.

AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece doğrudan dahil edebileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sayın varank sende bakan olup bize bilmişlik taslıyorsunya korkuyorum gerçekten
hadi kandırmayın
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