Bakan Varank'tan maske açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, MKEK’e ait maske fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) maske filtrelerini hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattığını belirtti. Ziyaretinde Varank'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere

eşlik etti.

AYLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 15 BİN ADET



Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Varank, söz konusu tesiste kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiğini söyledi. Varank, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük KBRN gaz maskelerinin Türkiye’nin bu anlamadaki ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir” sözlerini kullandı.

'MKEK DE ÖZELLİKLE FİLTRELİ MASKELERDE BİR OYUNCU OLARAK PİYASAYA ÇIKABİLİR'



Varank, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, "Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve alt yapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye’nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor. Türkiye hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip, vatandaşlar maske konusunda endişe duymaması gerekiyor. Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye’de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK’in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir” ifadelerine yer verdi.