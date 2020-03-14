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Bakan Varank'tan maske açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait maske fabrikasını ziyareti sırasında, “MKEK de özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir" dedi.

Bakan Varank'tan maske açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, MKEK’e ait maske fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) maske filtrelerini hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattığını belirtti. Ziyaretinde Varank'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere
eşlik etti.

AYLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 15 BİN ADET

Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Varank, söz konusu tesiste kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiğini söyledi. Varank, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük KBRN gaz maskelerinin Türkiye’nin bu anlamadaki ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir” sözlerini kullandı.

'MKEK DE ÖZELLİKLE FİLTRELİ MASKELERDE BİR OYUNCU OLARAK PİYASAYA ÇIKABİLİR'

Varank, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, "Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve alt yapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye’nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor. Türkiye hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip, vatandaşlar maske konusunda endişe duymaması gerekiyor. Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye’de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK’in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir” ifadelerine yer verdi.

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye’ye getirildiğini anlatan Varank, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. Önümüzdeki dönemde bu maskelerin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz” şeklinde konuştu.

Korona virüs salgınından global üretici konumundaki ülkelerden Çin ve İtalya’nın ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Varank, bunun dünya ticaretine etkisinin gelecek dönemde ortaya çıkacağını kaydetti. Bakan Varank, olası etkileri gündemlerine alıp değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sektörlerle birlikte çalışıyoruz. Tedarik zincirinde ihtiyaçları varsa bunu nasıl karşılayabiliriz ya da tedarikçi olarak dünyada bir ihtiyaç olursa nasıl etki edebilirler, bunların tamamını sanayicilerimizle ve üreticilerimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İhracat yapmak isteyen firmaların konteyner sıkıntısı yaşadığını söyleyen Varank, "Küresel dünyada üretim süreçleri ve tedarik zincirleri çok girift. Türkiye olarak hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerekli tedbirleri alıyoruz hem de üreticilerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz” cümlelerine yer verdi.

'EN AZ ZARARLA ATLATMAYI BAŞARACAĞIZ'

Varank, tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 2 milyona çıkabileceğini ve maskelerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 milyon adete kadar üretimi destekleyebileceğini belirtti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında süreçlerin dinamik bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

“İnşallah korona virüs hadisesini de en az zararla atlatmayı başaracağız. Biz hükumet olarak tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları lazım. Vatandaşların hijyene, kişisel bakıma çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kalabalık toplantılardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız öncelikle kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra da hükumetimizin uyguladığı tedbirlere riayet etsinler."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske,

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