FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Varank: Tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız

Bakan Varank: Tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Bakan Varank: Tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SAHA EXPO Sanal Fuarı"na video konferansla katılarak yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diyen Bakan Varank, "YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
İşte borcuna en sadık illerİşte borcuna en sadık iller
Maaşlar ve AGİ değişti mi? Maaşlar ve AGİ değişti mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Ödemeler bugün başlıyor!
Ödemeler bugün başlıyor!
Altın güne hareketli başladı!
Altın güne hareketli başladı!
Dolar ve euroda sert düşüş
Dolar ve euroda sert düşüş
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Başvurular devam ediyor!
Başvurular devam ediyor!
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borcuna en sadık iller belli oldu
İşte borcuna en sadık iller
Bakan Pakdemirli: 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak
Bakan Pakdemirli: 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın alacaklar dikkat!
Ekimde en fazla borsa kazandırdı
Ekimde en fazla borsa kazandırdı
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Her yerde onu arıyorlar: Sedir mantarının Kilosu 100 TL
Her yerde onu arıyorlar: Kilosu 100 TL

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.