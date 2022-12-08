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TBMM bütçe görüşmeleri CANLI İZLE: Bakan Vedat Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Bakan Bilgin EYT açıklaması saat kaçta?

08.12.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM bütçe görüşmeleri tüm hızıyla devam ederken bir yandan da EYT yaş sınırı tartışmaları devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" yanıtını verdi. Bu açıklamanın ardından ise Bakan Vedat Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Bakan Bilgin EYT açıklaması saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Milyonların merak ettiği TBMM bütçe görüşmeleri ise canlı olarak izlenebiliyor...

TBMM bütçe görüşmeleri CANLI İZLE: Bakan Vedat Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Bakan Bilgin EYT açıklaması saat kaçta?

TBMM bütçe görüşmeleri devam ederken, son günlerde gündemden düşmeyen EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'deki yaş sınırına ilişkin sorulara "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi. Peki, Bakan Vedat Bilgin ne zaman açıklama yapacak? Bakan Bilgin EYT açıklaması saat kaçta? İşte tüm detaylar...

BAKAN VEDAT BİLGİN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

TBMM bütçe görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. 5 Aralık'ta başlayan 2023 yılı TBMM bütçe görüşmeleri 12 gün boyunca aralıksız olarak devam edecek.

Son günlerde EYT'de yaş şartı gündeme gelirken Bakan Bilgin'e EYT'de yaş şartı olacak mı sorusu yöneltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Bugün TBMM Bütçe Görüşmeleri Genel Kurul'da Kültür Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek. Bakan Vedat Bilgin'in Genel Kurul sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.

TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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BAKAN BİLGİN EYT AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri 4'üncü gününde devam ediyor. 11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin tahmini olarak akşam saat 18:00-19:00 gibi sona ermesi bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından ise Bakan Bilgin EYT açıklaması yapalcak.

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