Bakan Yanık duyurdu! İhtiyaç sahiplerine 119,5 milyon TL ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara 119,5 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Nisan ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik bilgi veren Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık, “ Böylece 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.

EŞİ VEFAT EDEN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA YAKLAŞIK 76,3 MİLYON TL DESTEK

Bu doğrultuda düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 76,3 milyon TL destek sağladık” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 21,7milyon TL yatırdıklarını söyledi.

ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN YAKLAŞIK 21,5 MİLYON TL ÖDEME

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 21,5 milyon TL hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

