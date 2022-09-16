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Bakan yanık duyurdu! Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri başladı

16.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yeni açıklama geldi. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Eylül 2022’de toplam 340 milyon 499 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Bakan yanık duyurdu! Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri başladı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yeni açıklama geldi. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Eylül 2022’de toplam 340 milyon 499 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Çocuğu öğrenci olan ailelere devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. Bakan Yanık, aile odaklı hizmet anlayışıyla çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas alan çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını ifade eden Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay SED ödemesi yapıldığını kaydetti. Böylece çocukların ailelerinden kopmadan geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını belirten Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için eylül ayında toplam 340 milyon 499 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.
SED hizmetinin sadece ekonomik desteği kapsamadığını vurgulayan Bakan Yanık, koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli olan SED ile çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini kaydetti. Bakan Yanık, “SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz” dedi.
Bakan Yanık, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)
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