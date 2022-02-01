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Bakan Yanık'tan anaokulu açıklaması! 500 milyon TL kaynak ayrılacak

01.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun anaokulu/anasınıfına gitmesine destek olacaklarını belirtti. Bakan Yanık, söz konusu destek programı için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracaklarını bildirdi. Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılacağını belirtirken, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

Bakan Yanık'tan anaokulu açıklaması! 500 milyon TL kaynak ayrılacak

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu Anaokulu/Anasınıfı Desteği’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/anasınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz” dedi.

ÖDEMELER AĞUSTOS'TA HESAPLARA YATIRILACAK

Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği’nin detaylarını ise şu şekilde paylaştı:

“Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokuluna/anasınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bu doğrultuda MEB ile belirleyeceğimiz destek tutarını, her yıl Ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Bu yardım programımız için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak Anaokulu/Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu/anasınıfına gitmesini sağlayarak, eğitimlerine katkıda bulunacağız.”

Hayata geçirilecek olan yeni destek programının önemine dikkat çeken Bakan Yanık,“3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB’e bağlı resmi anaokulu/anasınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz.

Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yapılacağını belirtirken, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

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