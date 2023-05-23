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Bakan Yanık’tan vatandaşlık maaşı için dikkat çeken sözler! ‘Yoksulluğu gidermek için değil sınıra düşmemek için…’

23.05.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca ev kadınına emeklilik yolunu açacak programın detayları belli oluyor. Aile Bakanı Derya Yanık tüm ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşacağını ve prim desteği alacağını söyledi. Vatandaşlık maaşına ilişkin de konuşan Bakan Yanık, “Sosyal yardımları sadece insanların karnını doyurmak, yoksulluğunu kısmen gidermek için değil bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz" dedi.

Bakan Yanık’tan vatandaşlık maaşı için dikkat çeken sözler! ‘Yoksulluğu gidermek için değil sınıra düşmemek için…’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık milyonlarca ev kadınının merakla beklediği sigorta ve emeklilik ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan Türkiye Aile Destek Koruma Programı'na ilişkin detayları paylaşan Bakan Yanık, “Sosyal yardımları ihtiyaç gruplarına göre ayırdık. Ve son derece esnek hale getirdik” dedi.

“SOSYAL REFAHIN PAYLAŞILMASINI TEMEL ALDIK”

Bir televizyon kanalında ekonomi gazetecisi Faruk Erdem’in sorularını yanıtlayan Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Koruma Programı'nda sadece yoksulluk sınırını temel almadıklarını belirterek, "Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz. Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık” ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI

Bakan Yanık, her eve en az asgari düzeyde gelir sağlamayı hedefleyen vatandaşlık maaşı içinse, “Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Biz, sosyal yardımları sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz" dedi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Ev kadınlarının emekliliği konusunun detaylarını da açıklayan Bakan Yanık, "Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum. Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin. Ev kadınlarını da sosyal güvence çemberinin içerisine alma çalışmalarından birisi ev kadınlarının emekliliği. Biz de devlet olarak senin emekliliğini kolaylaştıralım diyoruz" diye konuştu.

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Ayrıca evlenecek gençlere de ev kurarken ve evlilik sonrasında da çocuklarının eğitim gibi ihtiyaçları için de Aile ve Gençlik Bankası'ndan kredi verileceğini söyledi.

"EK PROTOKOLLE EKSİĞİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Toplu sözleşmeden faydalanamayan bakanlık personeli için ek protokol yapılacağını müjdeleyen Bakan Yanık, "Bizim özellikle kuruluşlarımızdaki bakım personellerimizin yoğun olarak etkilendiği bir nokta orası arkadaşlarımız şu anda kaç personelimiz nasıl bir çerçeve oluşturacağız bunların çalışmalarını yaptılar. Biz bakanlık olarak dezavantajlı gruplara bakım hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bizim çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu yaptığımız hizmetin kalitesine doğrudan yansıyacak bir etkiye sebep oluyor. O yüzden arkadaşlarımızın hiçbir hakkının ihlali olmaması onlardan daha çok bizim istediğimiz bir şey. Ek protokolle eksiği tamamlayacağız hiç merak etmesinler şu anda teknik kısımları bitti” açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, görevde yükselme ile ilgili sonuçların da bu hafta açıklanacağını belirtti.

2 BİN 431 SÖZLEŞMELİ ALINACAK

Sözleşmeli alımlarıyla ilgili Bakan Yanık "Müracaatları aldık. KPSS puan üstünlüğüne göre atamaları yapılacak. Unvanlar belli kadrolar belli. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre alacağımızı ifade etmiştik. Ataması önümüzdeki günler yapılır" dedi.


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