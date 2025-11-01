Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Kilis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa Buluşmaları'na katıldı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, ''IMF kapısında bekleyen bir Türkiye’den bugün kendi kararını kendi veren, masada da, sahada da güçlü duran bir Türkiye’ye geldik. Gazze’de yaşanan soykırımın BM kürsüsündeki en gür sesi, Yine Cumhurbaşkanımız oldu. 'Dünya beşten büyüktür' çağrısı, işte bu onurlu duruşun evrensel bir manifestosudur. Bu, cümlelerden bir cümle değil, insanlık vicdanına sahip çıkmanın destanıdır. Bugün savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 80’leri aştıysa, SİHA’larımız, İHA’larımız göklerde destan yazıyorsa, TCG Anadolu, mavilikleri yara yara ilerliyorsa, KAAN’ımız, Gökbey’imizin sesleri semalarda yankılanıyorsa, Altay tankı bastığımız yerleri titretiyorsa, işte tüm bu başarılar yüksek vizyonun ve güçlü bir iradenin eseridir" dedi.

'TERÖRÜN SIFIRLANDIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDİYORUZ'

Bakan Ali Yerlikaya, Türkiye'nin gücüne değinerek şöyle konuştu:



''Yolumuz açık, istikametimiz nettir; büyük ve güçlü Türkiye. Biz bu yolda yürürken, 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tecrübesini ve 1000 yıllık Anadolu hakimiyetimizin vicdanını taşıdık. Devlet aklıyla milletimizin irfanını buluşturduk. Birlikten asla vazgeçmedik. Beraberlikten asla taviz vermedik. Kardeşliğimizi her şeyin üzerinde tuttuk. Çünkü bizler biliriz ki bu toprakları ayakta tutan sütun, kardeşliktir. Türk’üyle, Kürt’üyle aynı sofrada oturan, aynı bayrağın gölgesinde cem olmuş büyük bir milletiz. Bu gücümüzden, kardeşliğimizden rahatsız olanlar oldu. Yarım asırdır milletimizin başına musallat olan, terör belasını taşeron olarak kullananlar oldu. Ama hamdolsun, kararlılığımız sonuç verdi. Bugün bir dönemin kapandığını görüyoruz. Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru hızla ilerliyor. Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, vatan toprağının her karışında güvenliğin ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye’yi inşallah hep birlikte inşa ediyoruz. Yolumuz açık, irademiz sağlam. İnşallah, bu ülkenin gök kubbesi altında, artık sadece umutlar ve hayaller büyüyecek. Unutmayalım, terörü dize getiren en büyük irade, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığıdır. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. Onların emaneti başımızın tacıdır. Onların hatırası, yolumuza ışıktır."



'SUÇ ÇETELERİ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye'nin huzuru için varız. Sınırda nöbet, sokakta devriye var. Siber dünyada 7 gün 24 saat iz sürme var. Suçun peşindeyiz, suçluların ensesindeyiz. Vatandaşımızın yanındayız. Bu anlayışla, asayiş olaylarıyla, organize suç çeteleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi, amansız bir şekilde sürdürüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, geleceğimizi koruyoruz. Okul önlerinde, mahalle aralarında, siber alemde, sınır hatlarında. Her yerde biz varız" ifadelerine yer verdi.



'YENİ KANUN İLE HERKES TRAFİKTE SORUMLU DAVRANACAK'

Bakan Yerlikaya, trafik kültürünün oluşması için çalıştıklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak çok önemli bir görevimiz daha var. O da trafik güvenliği. Trafik kültürünün oluşması, cezalarda caydırıcılığın ilkesinin sağlanması için, AK Parti grubumuz, Yeni Trafik Kanunu Teklifi hazırladı. Gazi Meclis'imiz bu kanunu onayladığında, direksiyon başına geçen herkes daha sorumlu davranacak. Yolda makas atamayacak, drift yapamayacak, keyfine göre yolu kapatamayacak. Kırmızı ışık ihlali yapmadan, hız sınırını aşmadan önce bir kez daha düşünecek. Yeni Trafik Kanunu Teklifi yasalaşınca, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak, aracı 60 gün trafikten menedilecek ve 200 bin TL de ceza ödeyecek. Bu trafik kültürünü oluşturmak zorundayız, çocuklarımız için, geleceğimiz için' diye konuştu.



'TÜRKİYE GÖÇ KONUSUNDA İNSANLIK ONURUNU MERKEZE ALAN BİR ANLAYIŞI ESAS ALDI'

Bakan Yerlikaya, göç konusunda da Suriye'de iç savaşın sona erdiğini hatırlatarak, "Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar.' Bugün göç konusu, tüm dünyanın gündeminde ama düzensiz göçün ne demek olduğunu, mazlumlara kucak açmanın ne anlama geldiğini önce gelin Kilisli kardeşlerime sorun. Göç konusunda Türkiye, vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı, insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışı esas aldı. Bu yönüyle de tüm dünyaya örnektir. İlkemiz hukuktur, vicdandır, medeniyet değerlerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ilkelerimizden de bir santim olsun geri adım atmadık. Suriye konusunda, tıpkı Gazze’de olduğu gibi Hakk’ın, haklının, mazlumun yanında olduk. Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza, asla sırtımızı dönmedik. Çığlıkları asla duymazlıktan gelmedik. 8 Aralık’ta, Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. 8 Aralık’tan bu güne ilk kez size söylüyorum, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı, 550 bin oldu.''

(DHA)Kaynak: DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır