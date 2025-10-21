FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafik ihlalini öven de yandı... 25 bin TL ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bakan Yerlikaya kanun teklifinin detaylarını aktardı. Öte yandan yeni yasayla birlikte kural ihlalini övenlere de 25 bin lira ceza kesileceği belirtildi. Bakan Yerlikaya ayrıca, "Bizim ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. Bizim buradan gelecek paraya da ihtiyacımız yok" dedi. İşte detaylar...

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafik ihlalini öven de yandı... 25 bin TL ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelerek, TBMM Genel Kurul gündeminde olan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni anlattı. Bakan Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifi ile amaçlarının kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek, zamanla bir trafik kültürü inşa etmek olduğunu söyledi. Yerlikaya, caydırıcılığın trafik kültürünün temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafik ihlalini öven de yandı... 25 bin TL ceza 1

Yerlikaya, trafik cezalarının sadece bir yaptırım olmadığını kaydederek, "Trafik cezaları ile caydırıcılık arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Etkin ve adil bir ceza sistemi, bireylerin kurallara saygısını artırır, sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirir, toplumsal bilinç geliştirir ve en önemlisi can kayıplarını azaltır. Bu nedenle cezalar sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda trafik kültürünün dönüşümünü sağlayan stratejik bir araçtır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafik ihlalini öven de yandı... 25 bin TL ceza 2

"TOPLUMSAL DİRENÇ YOK"

Bakan Yerlikaya, günde 17,4, yılda 6 bin 351 insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği bir yerde caydırıcılık ve denetimle ilgili tüm mekanizmaları masaya koyarak ön yargısız bir şekilde teklifi hazırladıklarını söyledi. Bakan Yerlikaya, teklif ile ilgili toplumsal bir direnç olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Toplumsal direnç olduğuna katılmıyorum. Anket yapıyoruz, toplumun nabzını ölçüyoruz. Toplumda trafik kuralları, trafik güvenliği, yaşam hakkı ile ilgili oy oranı yüzde 85’in çok üzerinde. Direnç yok. Toplum istiyor ki yolun en iyisini, kuralların da içselleştirilip, doğru takip edilmesini, denetlenmesini istiyor" dedi.

"SÜRÜCÜ KURSLARI ELDEN GEÇİRİLMELİ"

Bakan Yerlikaya, Milli Eğitim'in yönetiminde ve riyasetinde sürücü kursları olduğuna işaret ederek, "Bana göre orası da tamamen elden geçirilmeli. Bir nimet kolay verildiği zaman o nimetin mutlaka komplikasyonları oluyor. 'A' ülkesi ile 'B' ülkesindeki ehliyet alımına bakın; nasıl alınıyor. Toplumsal bir mesele bu. Siz ehliyeti 18 yaşında aldınız, bir kere işlem yapılmadı, kurallara uyuyorsunuz. Ama bu sizin trafik güvenliğiniz için yeterli değil. Başkaları da kurallara uyarsa sizin güvenliğiniz sağlanır. Toplum diyor ki; '2024 yılında cinayet, 2023’e göre yüzde 11,8 düştü, 2 binin altında. Onun 3,5 katı şu anda ölen var trafikte" diye konuştu.

"CAYDIRICILIĞIN DÜŞMANI AFTIR"

Yerlikaya, yasanın yürürlüğe girmesiyle uygulanacak cezalara daha sonra af gelip gelmeyeceği sorusuna ilişkin, "Caydırıcılığın düşmanı aftır. Birbiriyle zıt kutuplardır. Af olduğu zaman caydırıcılığı, caydırıcılık olmadığı zaman da kuralların tamamını bırakmamız lazım" dedi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu teklifin AK Parti grubunun teklifi olduğunu belirterek, "Benim teklifim değil, AK Parti grubumuzun 36 maddelik kanun teklifi. Bu kanun 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Grup Başkanımızın söylediği, '4-5-6 haftalık zaman dilimleri içinde toplumla çok daha konuşarak, içselleştirerek bunu Meclis'imizden çıkaracağız' şeklinde. Çalışma bu şekilde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"CİRO ÇEKMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Bakan Yerlikaya, cezaların yüksek olduğu eleştirileriyle ilgili, "Bizim ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. Bizim buradan gelecek paraya da ihtiyacımız yok. Medya 'Para cezaları buradan buraya geliyor' derken, aynı medya 'Böyle bir kaza olur mu bu devirde' diyor. Nasıl yapacağız. Yüzde 50 denetimi artırarak gelebileceğimiz yere geldik. İnsanlar kurallar istiyor; 'ben uyuyorum o da uysun' diyor" dedi.

2 YENİ APLİKASYON GELİYOR

Bakan Yerlikaya ayrıca 2 yeni aplikasyon geliştirdiklerini, bunları da yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyerek, "Radarla ilgili bir aplikasyon yapacağız. Sürücü yola çıktığında takip edeceği güzergahı sisteme girdiğinde yol üzerinde kaç radar uygulaması olduğunu görecek; ancak yerlerini bilmeyecek. Diğeri de 'Gereği Yapıldı' aplikasyonu. Patentini aldık. Trafik ve asayiş ile ilgili iki bölüm olacak ekranda. Vatandaş trafikte veya çevresinde asayişle ilgili gördüğü olumsuz durumları çekip buradan bize gönderecek, biz de gereğini yapacağız" dedi.

KURAL İHLALİNİ ÖVENE 25 BİN TL CEZA

Bakan Yerlikaya'nın detaylarını anlattığı kanun teklifindeki düzenlemelerden bazıları şöyle;

Saldırı amacıyla araçtan inmeye 180 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Düğün konvoyu ile yol kapamaya 90 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak; bu ihlalin köprü, tünel, viyadük ve otoyolda yapılması halinde cezalar 2 kat artacak. Trafikte makas atmaya 90 bin TL para, 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Drift atmaya 140 bin TL para ve 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. 'Dur' ihtarına uymamaya 200 bin TL para ve 60'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Araçta yüksek sesle müzik dinlemeye 3 bin TL, araca mevzuata aykırı ses sistemi taktırmaya 21 bin TL para cezası uygulanacak ve bu araçlar 30 gün trafikten menedilip, cihazlar sökülerek teslim edilecek. Cep telefonu kullanmaya 5 bin TL, aynı yıl içinde 2'nci ihlalde 10 bin, 3'üncü ihlalde 20 bin TL para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 30 gün geri alınacak. Alkollü araç kullanmaya 25 bin TL para ve 6 ay sürücü belgesini geri alma, 5 yıl içinde 2'nci ihlalde 50 bin TL para, 2 yıl sürücü belgesini geri alma, 3'üncü ihlalde 150 bin TL para ve 5 yıl sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak. Emniyet kemeri takmamaya 2 bin 500 TL ceza uygulanacak. Ambulans ve itfaiyeye yol vermemeye 46 bin TL para, 30'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men, diğer geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemeye 15 bin TL ceza uygulanacak. Kırmızı ışıkta geçmeye ilk seferde 5 bin, 2'ncide 10 bin, 3'üncüde 15 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca sosyal medyada kural ihlalini övenlere 25 bin TL para cezası uygulanacak. Yerleşim yeri ve yerleşim yeri dışında hız sınırı ihlallerinde de cezalar artırılacak.

(DHA)Kaynak: DHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En çok satan arabaların fiyatları belli oldu! En çok satan arabaların fiyatları belli oldu!
Telefon faturalarına tavan fiyat uygulaması başlıyor! Telefon faturalarına tavan fiyat uygulaması başlıyor!

Anahtar Kelimeler:
Ceza Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu!

En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.