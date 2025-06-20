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Bakan Yumaklı 21 milyarlık yatırımın detaylarını açıkladı! 8 Temmuz'da düzenlenecek 'Çalışmalara başladık'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta’da Eğirdir Gölü kıyısında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, kuraklık riski altındaki göller için hazırlanan eylem planlarının ilkini Eğirdir Gölü için tamamladıklarını açıkladı ve, "Yapay zekâ destekli su yönetim sistemleri üzerinde de çalışmalara başladık" cümlelerini kurdu.

Bakan Yumaklı 21 milyarlık yatırımın detaylarını açıkladı! 8 Temmuz'da düzenlenecek 'Çalışmalara başladık'
Ezgi Sivritepe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta’da Eğirdir Gölü kıyısında düzenlenen toplantıda konuştu. Yumaklı, kuraklık riski altındaki göller için hazırlanan eylem planlarının ilkini Eğirdir Gölü için tamamladıklarını açıkladı. Yumaklı, 2025-2030 yılları arasında toplam 21 milyar liralık yatırım yapılacağını duyurdu.

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Bakan Yumaklı, “Bugün burada sadece bir gölü değil, aynı zamanda bir tarım mirasını, binlerce çiftçinin emeğini ve çocuklarımızın geleceğini korumak için toplandık” dedi.

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SON 10 YILDA HACMİ YÜZDE 55 AZALMIŞTI

Eğirdir Gölü’nün Beyşehir Gölü’nden sonra en çok faydalanılan ikinci büyük göl olduğunu belirten Bakan Yumaklı, gölün derinliğinin son 10 yılda 11 metreden 6 metreye düştüğünü, hacminin ise yüzde 55 azalarak 1,8 milyar metreküpe gerilediğini söyledi.

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3 TEMEL STRATEJİYE DAYANIYOR

Bakan Yumaklı, 2024’te göle giren su miktarının 372 milyon metreküp olduğunu ancak buharlaşma miktarının 473 milyon metreküpe ulaştığını vurguladı. Yumaklı, Su Eylem Planı’nın “suyu daha etkin ve adil kullanmak”, “yeraltı ve yüzey sularını bilimsel temelde yönetmek” ve “doğal dengeyi korumak” olmak üzere 3 temel stratejiye dayandığını söyledi.

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEM GELECEK

Açık sulama sistemlerinin kapalı sisteme dönüştürüleceğini, suyu az tüketen ürünlerin destekleneceğini ve kayıt dışı su kuyularının kapatılacağını belirten Yumaklı, “Eğirdir Gölü su seviyesi iyileşene kadar yeni projeleri beklemeye alıyoruz. Yapay zekâ destekli su yönetim sistemleri üzerinde de çalışmalara başladık" cümlelerini kurdu.

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8 TEMMUZ'DA İHALE YAPILACAK

Bakan Yumaklı, Aksu Havzası’ndan göle yıllık 42 milyon metreküp su aktarımına yönelik yapım ihalesinin 8 Temmuz’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yılanlı Derivasyonu sayesinde bugüne kadar göle 2,2 milyar metreküp su aktarıldığını anımsatan Yumaklı, 120 bin dekarlık alanda modern sulama sistemlerinin tamamlandığını ifade etti.

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2025-2030 ARASINDA 21 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Yumaklı, açıklanan eylem planı kapsamında 6 yılda yapılacak 21 milyar liralık yatırım sayesinde;

• 150 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını,
• Eğirdir Gölü’nün su miktarının artırılacağını,
• Yeraltı sularının korunacağını,
• Göl su kalitesinin yükseltileceğini
ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınacağını kaydetti.

"GÖL YAŞARSA TÜRKİYE KAZANIR"

Eğirdir Gölü için hazırlanan eylem planının “Lafla değil yatırımla, temenniyle değil takvimle, vaatle değil veriyle” oluşturulduğunun altını çizen Yumaklı, “Bu mücadele siyaset üstüdür ve paydaşlarla yürütülmelidir. Eğirdir Gölü yaşarsa, Türkiye kazanır" deyip cümlelerini tamamladı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü Isparta Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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