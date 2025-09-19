FİNANS

Bakan Yumaklı: "4 milyar 540 milyon TL tarımsal destek hesaplara aktarılıyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 4 milyar 540 milyon 555 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Ödemeler buzağı, süt, bireysel sulama, hayvan hastalıkları tazminatı, kırsal kalkınma yatırımları ve malak desteği kalemlerinde gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, toplam 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tutarındaki ödemeler farklı kalemler altında çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bakanlık verilerine göre ödemeler şu şekilde dağıtılacak:

Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği için 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira,

Süt desteği için 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira,

Bireysel sulama sistemleri desteği için 193 milyon 550 bin 478 lira,

Hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 161 milyon 282 bin 960 lira,

Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 68 milyon 629 bin 193 lira,

Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği için 15 milyon 41 bin 800 lira ödenecek.

ÖDEME TAKVİMİ

Bakanlık tarafından açıklanan ödeme takvimine göre, buzağı ve süt destekleme ödemeleri çiftçilerin kimlik numarası son hanelerine göre yatırılacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olanlar ile vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olanların ödemeleri 19 Eylül 2025 saat 18.00’den sonra yapılacak.

T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanesi 0 ve 2 olanların ödemeleri ise 26 Eylül 2025 saat 18.00’den sonra hesaplara aktarılacak.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sürdürülebilir üretim için çiftçimizi desteklemeye devam ediyoruz. 4 milyar 540 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yumaklı
