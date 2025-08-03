Bakan Yumaklı, AB tescilli Bingöl balının ilk sağımını yaptı: "Bal üretiminde dünyada 2’nciyiz"

Bingöl balının 2025 yılı ilk sağımı için Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi’nde etkinlik düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ilk sağımı yaptığı etkinliğe Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, il protokolü ve davetliler katıldı.

Özel kıyafetleri giyerek bal hasadı yapan Bakan Yumaklı, tesiste üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

“BİNGÖL’DE YILLIK 1445 TON BAL ÜRETİLİYOR”

Yumaklı, hasat sonrası yaptığı açıklamada, arıcılığın Türkiye'de en önemli tarımsal faaliyet konularından bir tanesi olduğuna işaret etti.

Bingöl'ün çok kaliteli ve marka olmuş bal ürünleriyle öne çıktığının altını çizen Yumaklı, “Türkiye'nin bal üretimiyle ilgili kabiliyetlerini, kaliteli üretimle ilgili potansiyelini geliştirmek için Bakanlığımız tarafından çok farklı teşvikler ve destekler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye bugün dünyada, kovanda 3. sırada, bal üretiminde de 2. sırada yer alıyor. Bingöl de Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden bir tanesi. Kovanda 14. sırada, bal üretiminde de 17. sırada. Bingöl, son 23 yılda kovan sayısını 4 kat artışla 179 bine çıkarmış durumda. Yıllık 1445 ton bal üretimi yapılıyor“ değerlendirmesinde bulundu.

ÜNİVERSİTE SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Bakan Yumaklı, Bingöl balının başka önemli bir özelliğinin bulunduğuna işaret ederek, bu özelliğinin Avrupa Birliğinden tescil alan ilk ve tek bal olduğunu bildirdi.

Bingöl Üniversitesinin tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite durumunda bulunduğunu aktaran Yumaklı, “Özellikle arı ve arı ürünleriyle alakalı çalışmaları bu yönde sektörün gelişmesiyle ilgili önemli bir vizyon ortaya koymuş durumda. Üniversitenin bu potansiyelinin Bingöl'deki arıcılık faaliyetleriyle ilgili arı ve arı ürünleriyle alakalı çok önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda sadece üniversitenin değil elbette sektörün de üretime olan yatkınlığı ve kabiliyeti de her ikisinin birleşmesiyle beraber çok önemli bir kazancı ortaya çıkarmış durumda” diye konuştu.

Yumaklı, Bingöl balının, Türkiye sınırlarının dışına taşmış ünüyle dünyada çok önemli bir marka olacağına inandığını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır