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Bakan Yumaklı açıkladı: 768 milyon lira hibe desteği verilecek

16.01.2024 13:02 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında, hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 768 milyon lira hibe desteği verileceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı açıkladı: 768 milyon lira hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında, hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 282 proje için 768 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Yumaklı, videolu açıklamasında ve sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin bilgi verdi.

Kırsala yeni yatırımlar kazandırmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, IPARD-II'nin son çağrısı 13. başvuru dönemi kapsamında hayvancılık ve gıda sektörlerine yönelik destek verildiğini kaydetti. Yumaklı, "Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerinde 282 projeye 768 milyon liralık kaynak temin edildi. Proje süreçleri tamamlandığında ülkemize 1,4 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

IPARD-III ilanını da yakında açıklayacaklarını dile getiren Yumaklı, bunun diğerlerinden farkının 81 ilde uygulanması olacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, söz konusu desteklerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

(AA)

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destek hibe tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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