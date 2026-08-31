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Bakan Yumaklı’dan balıkçılara 40 milyon TL'lik kredi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Güzelbahçe'de düzenlenen törenle 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'nun startını verdi. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 37 bin tonluk üretim ve 2,3 milyar dolarlık ihracatla kırılan Cumhuriyet tarihi rekoruna dikkat çeken Yumaklı, sektöre yönelik işletme kredi limitlerinin 40 milyon liraya çıkarıldığını ve Türk balıkçısının Ekim ayında Somali sularına açılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı’dan balıkçılara 40 milyon TL'lik kredi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de düzenlenen 2026-2027 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'ne katılarak denizlerde yeni sezonun startını verdi. Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Yumaklı, Türk balıkçısının modern filosu ve yüksek teknolojisiyle bölgesinde lider konumda olduğunu belirterek, sektöre verilen desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Törene Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan katıldı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN ÜRETİM REKORUNU KIRDIK"

Güzelbahçe'den tüm balıkçılara seslenen ve sektörün gıda arz güvenliğinin en önemli parçalarından biri olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün Türkiye, avlanan tek başına bir ülke değil. Modern filosuyla, nitelikli insan kaynağıyla, teknolojisiyle ve ihracat kapasitesi ile bölgesinde lider bir Türkiye'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem avcılıkta ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2.3 milyar dolar. Bu sektörde çalışan 250 bin kişi var. Bakanlık olarak vazifemiz bu alın terini büyüterek sektörün önünü açmaktır" dedi.

Bakan Yumaklı’dan balıkçılara 40 milyon TL lik kredi açıklaması 1

Kredi limitleri 40 milyon liraya çıkarıldı, palamut bereketi bekleniyor
Denizlerin gelecek nesillerin emaneti olduğunu ve parolalarının "koruma ile kullanma dengesi" olduğunu vurgulayan Yumaklı, sektöre yönelik mali destekleri şu sözlerle açıkladı:

Bakan Yumaklı’dan balıkçılara 40 milyon TL lik kredi açıklaması 2

"Son 24 yılda sektöre verilen destek miktarı tutarı yaklaşık 70 milyar lira. Sektöre yatırım yapan balıkçılarımızın finansman ihtiyaçları doğdu ve bizler de işletme limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkararak onlara destek olduk. Öte yandan bu yıl sahalardan palamut bolluğuyla ilgili çok güzel haberler alıyoruz. Hatırlarsınız palamut ve torik avcılığını küçük ölçekli balıkçılarımız için 15 gün geriye çekmiştik. Bu sene bereketini de yaşayacaklar inşallah."

TÜRK BALIKÇISI EKİM'DE SOMALİ SULARINA AÇILIYOR

Türk balıkçılık sektörünün Akdeniz'den Atlantik'e kadar iz bıraktığını belirten Yumaklı, uluslararası vizyona dair önemli bir müjde vererek, "Ekim ayı başında Somali sularına gidecek olan gemimiz var, buradan uğurlayacağız. Bizler kazan-kazan prensibini öne koyan bir milletiz. Kendilerinin bulunduğu sularda balıkların avlanıp bir kilosunun bile verilmediği ülkeler bugün bizim balıkçılarımızı kendi sularında görmek istiyorlar" diye konuştu. Bakan Yumaklı ayrıca geçtiğimiz yıl 207 bin denetim yapıldığını, Yalova'daki Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin ardından Aydın ve Çanakkale'de de benzer merkezlerin açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"İZMİR SU ÜRÜNLERİ HALİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, tarım ve gıda üretiminin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "2026 yılının ilk 6 ayında su ürünleri ihracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. İzmir Su Ürünleri Hali 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduysa işte bu sizlerin uykusuz gecelerinizin, ağ çeken o nasırlı ellerinizin eseri. Biz daima üreticilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise, "Aylardır bugünü bekliyorduk. 2026-2027 balıkçılık sezonunun kazasız, belasız ve bol bereketli olmasını diliyorum" temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte balıkçılar denizlere uğurlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi balıkçılar İbrahim Yumaklı
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