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Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken açıklama! Milyarlarca liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak: "Hayırlı ve bereketli olsun"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.04.2025 00:02
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 496 milyon 99 bin 462 liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken açıklama! Milyarlarca liralık ödeme bugün hesaplara aktarılacak: "Hayırlı ve bereketli olsun"

Bakan Yumaklı sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

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"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bereketin yüzyılında, çiftçilere destek toprağa bereket olduklarını vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 496 milyon 99 bin 462 lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, mazot-gübre desteği için 5 milyar 464 milyon 616 bin 638 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 482 bin 824 lira olarak belirlendi.

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Bakan Çiftçi duyuru ödeme
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