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Bakan Yumaklı duyurdu: 4.4 milyar lira tutarında destek ödemeleri başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 13:14
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4.4 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemeler 26 Nisan, 3 Mayıs ve 10 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek.

Bakan Yumaklı duyurdu: 4.4 milyar lira tutarında destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal desteklemeler kapsamında bu ay toplam 4 milyar 435 bin 821 lira tutarında ödemenin, çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yumaklı, ödemeler kapsamında 3 milyar 344 milyon 15 bin lira buzağı desteği, 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira çiğ süt desteği, 32 milyon 155 bin 447 lira lisanslı depoculuk desteği, 29 milyon 216 bin 20 lira hayvan gen kaynakları desteği, 10 milyon 42 bin 754 lira sertifikalı tohum üretim desteği ve 9 milyon 320 bin lira düve alım desteğinin yer aldığını belirtti. Ayrıca, buzağı ve süt desteği ödemelerine ilişkin takvim bulunduğunu aktaran Yumaklı, ödemelerin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son haneleri dikkate alınarak 26 Nisan, 3 Mayıs ve 10 Mayıs günleri saat 18.00'den itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı. (DHA)

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