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Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçi ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.02.2025 16:51
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 364 milyon 755 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçi ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 milyar 903 milyon 65 bin 896 TL Hububat Desteği, 432 milyon 446 bin 630 TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği, 25 milyon 837 bin 788 TL Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, 3 milyon 405 bin 334 TL Lisanslı Depolarda Ürün Depolama İçin Kira, Nakliye ve Analiz Desteği olmak üzere toplamda 4 milyar 364 milyon 755 bin 648 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, Hububat Desteği'nin; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bitlis ve Sivas illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceğini açıkladı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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