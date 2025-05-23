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Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 305 milyon 657 bin 908 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçiye destek, üretime güç ve Anadolu'ya bereket olduklarını vurgulayan Yumaklı, "3 milyar 305 milyon 657 bin lira destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği 1 milyar 958 milyon 8 bin 855 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 172 milyon 433 bin 546 lira, yem bitkileri desteği 1 milyar 119 milyon 282 bin 560 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 43 milyon 837 bin 447 lira ve hayvan gen kaynakları desteği 12 milyon 95 bin 500 lira olarak hesaplara aktarılacak.

Büyükbaş hayvancılık buzağı desteği ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara 16 Mayıs'ta yapılmıştı.

Söz konusu destek ödemesi, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da bugün saat 18.00'den itibaren yapılacak. Diğer desteklere ilişkin ödemeler de bugün gerçekleştirilecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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İbrahim Yumaklı
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