FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere destek ödemesinin tarihi belli oldu

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere destek ödemesinin tarihi belli oldu

21.02.2025 12:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere destek ödemesinin tarihi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

iStock-1442778267

ÖDEMELER BUGÜN YAPILACAK

Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı, "3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

istockphoto-1063289558-612x612

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 995 milyon 24 bin 886, kırsal kalkınma yatırımları için 115 milyon 165 bin 9, su ürünleri yetiştiriciliği için de 108 milyon 528 bin 674 lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Konya, Iğdır ve Kırşehir'de buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı!TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı!
Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir!Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir!
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday

Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu

Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!

Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir!

Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir!

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat!

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.