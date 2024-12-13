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Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatacak

13.12.2024 12:37
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, 1 milyar 445 milyon 424 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi

Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Üreticiyi destekleyerek, tarımın gücüne güç kattıklarını belirten Yumaklı, "Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre destek tutarları, süt için 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 156 milyon 719 bin 379 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 114 milyon 405 bin 854 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık için 51 milyon 192 bin lira, sertifikalı tohum üretimi için 10 milyon 166 bin 917 lira, bireysel sulama sistemleri için 9 milyon 555 bin 860 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 667 bin 251 lira, AR-GE destek programı için de 1 milyon 453 bin 524 lira olarak belirlendi.

Destekler, bugün tek parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Çiğ süt desteği TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara 20 Aralık'ta ödenecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yumaklı
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